Diduga Hilang, Dosen UII Beli Tiket Istanbul-Boston di Jakarta

Jakarta: Dosen Universitas Islam Indonesia ( UII ) Ahmad Munasir Rafie Pratama diketahui membeli tiket Istanbul-Boston saat berada Jakarta. Ia melakukan sejumlah perjalanan luar negeri hingga sempat disebut hilang."Ada bukti elektronik yang bersangkutan memesan pesawat Istanbul-Boston sebelum berangkat dari Jakarta, baru ditemukan, setelah katanya hilang," kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Khrisna Murti kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023.Khrisna mengatakan temuan itu didapat usai berkoordinasi dengan KBRI di Oslo, Ankara, Amerika Serikat (AS). Ditemukan fakta bahwa Munasir masuk Boston pada 13 Februari 2023."Itu ada bukti otentik juga bahwa yang bersangkutan masuk ke Boston tanggal 13 Februari, dan itu dikeluarkan oleh United States Customs and Border Protection (US CBP)," ujar Khrisna.Khrisna juga memegang bukti Munasir bolak-balik masuk ke Amerika Serikat (AS). Munasir juga menempuh pendidikan di AS."Bahkan kita punya list keluar masuk yang bersangkutan ke Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir, kurang lebih delapan kali kita dapatnya. PhD-nya juga kan di Amerika," ucap Khrisna. Hilangnya kontak Ahmad Munasir Rafie bermula saat dirinya menjadi salah satu pembicara kunci dalam sebuah konferensi internasional di Riyadh, Arab Saudi, pada 23-25 Januari 2023. Dari Riyadh, Ahmad Munasir Rafie melakukan umrah bersama istri dan anaknya. Namun, dalam perkembangannya pihak keluarga pulang lebih dulu ke Indonesia.Ahmad Munasir Rafie bersama sejumlah delegasi UII mengikuti kegiatan di University of South-Eastern Norway (USN) Norwegia sejak 5 Februari 2023. Pada 12 Februari 2023, tim UII, termasuk Ahmad Munasir Rafie meninggalkan Norwegia melalui bandara Oslo.Fathul Wahid bertemu terakhir dengan Ahmad Munasir Rafie di Oslo, Norwegia pada malam 11 Februari 2023. Setelah dari Oslo, Ahmad Munasir Rafie tidak langsung pulang ke Indonesia, melainkan melakukan penerbangan ke Istanbul, Turki.Ini terbaca dari rekaman aktivitas sign out Google Drive yang terjadi pada 13 Februari 2023 pukul 03.57 waktu setempat. Belakangan, Ahmad Munasir Rafie terdeteksi melakukan penerbangan ke Boston, Amerika Serikat, dan sampai saat ini belum ada informasi langsung keberadaan pastinya.