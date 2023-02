Usai Ferdy dan Putri Divonis, Media Sosial Anaknya Dibanjiri Komentar Warganet

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Unggahan tiktok Trisha tentang kebersamaan bersama kedua orang tuanya, foto: TikTok @troasang

(SUR)

Jakarta: Pada Senin, 13 Februari 2023 kemarin, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan vonis mati untuk Ferdy Sambo Dan vonis 20 tahun penjara untuk sang istri, Putri Candrawathi dalam kasus kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Sejak pembacaan vonis tersebut, ada satu hal yang jadi sorotan publik, yakni postingan dari putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica.Melalui akun TikTok pribadinya @troasang, Trisha mengunggah slide foto bertuliskan I Love You, dimana foto tersebut berisikan momen-momen kebersamaan dirinya bersama kedua orangtuanya.Dalam unggahan tersebut, Trisha juga menggunakan backsound lagu Sempurna milik Andra and the BackBone. Tak lupa, Trisha juga menuliskan caption singkat sederhana dan menyentuh yang menyebutkan bahwa dirinya selalu bangga telah menjadi anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.“And im so proud to be ur daughter, always, (Aku bangga menjadi anakmu. Selalu)” tulis Trisha melalui akun TiktoknyaPostingan terbaru Trisha tersebut lantas dibanjiri beragam komentar dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang memberi dukungan terhadap Trisha.“Mau keluarga korban, mau keluarga terdakwa, semua berhak merasa sedih dan kehilangan, your emotion is valid kak trisha,” tulis @ladymeraxes pada kolom komentar TikTok Trisha“Semangat ya! Terlepas dari kesalahan pak sambo, life must go on, semangatt,” tulis @mhraniayutn“Kamu berhak sedih dan merasa kehilangan kaya anak kehilangan ayah pada umumnya kok trish, km juga manusia, lovee trish,” tulis @love.ami“Gak ada seorang pun anak perempuan yg mau kehilangan seorang ayah, terlepas dari gimanapun apa yg sudah ayahnya lakukan,” tulis @risdashapiya“Perbuatan orangtuanya memang tidak baik dan tidak patut dicontoh tapi bagi anak-anaknya, mereka adalah orangtua terbaik, semangat trishh,” tulis @siapasayaa