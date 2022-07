Jenderal Andika: Kedatangan Panglima AS Mark Milley Sangat Berharga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(JMS)

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan kehormaran U.S Chairman of The Joint chiefs of Staff General Mark A Milley di Mabes TNI, Jakarta. Kunjungan Mark Milley kali ini sebagai bentuk perhatiannya terhadap militer Indonesia "Kedatangan U.S Chairman of The Joint chief of Staff, Mark Milley menunjukkan perhatian dalam institusi militer. Apalagi, institusi militer Indonesia juga termasuk dalam prioritas," kata Andika kepada awak media di Mabes TNI, Jakarta, Minggu, 24 Juli 2022.Andika menyebut kedatangan Mark Milley sangat berharga. Khususnya bagi TNI."Jadi bagi saya kedatangan beliau ke Indonesia sangat berharga," ucap dia.Acara kunjungan diawali dengan upacara kehormatan di lapangan Plaza Mabes TNI. Peserta upacara terdiri dari pasukan Kostrad 94 orang, marinir 94 orang, dan Paskhas 94 orang.Kedatangan Mark Milley disambut hangat Andika. Terlihat keduanya saling berkomunikasi dengan intensif. Mark Milley datang untuk menjalin kerja sama militer AS dengan Indonesia.Selepas upacara, Andika mengajak Mark Milley kbereliling Mabes TNI menggunakan golf car. Milley juga menikmati sajian santap siang sembari menyaksikan tari Jaripah dan Ondel-Ondel.