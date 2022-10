Konten Prank KDRT Berbuntut Panjang, Baim Wong Siap-siap Dipanggil Polisi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bakal ditindaklanjut oleh polisi

Dihujat netizen

Video konten prank sudah dihapus

(PRI)

Jakarta: Artis sekaligus Baim Wong kembali membuat heboh publik lewat konten prank terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ).Lewat kanal YouTube Baim Paula, Baim Wong bersama istrinya Paula Verhoeven mengunggah video konten prank. Dalam video tersebut, Paula mendatangi kantor polisi dan membuat laporan kalau dirinya telah menjadi korban KDRT.Akhirnya, polisi tersebut sadar kalau yang membuat laporan adalah seorang artis. Sedangkan Baim yang menyaksikan dari dalam mobil terlihat tertawa dengan aksi prank yang dilakukan istrinya.Kapolsek Kebayoran Lama, Febriman Sarlase angkat bicara terkait dengan anggotanya yang menjadi korban prank Baim Paula. Pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut.“Memang kejadian itu benar adanya, nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk petunjuk lebih lanjut, apa tindakan yang akan dilakukan sesudah kejadian ngeprank di kantor polisi. Nanti kita minta petunjuk pimpinan apa langkah selanjutnya," jelas Febriman Sarlase di Polsek Kebayoran Lama.Baim Paula bak ingin memanfaatkan momen kasus KDRT yang dilakukan Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora.Namun, alih-alih mencari sensasi dan jumlah views, konten prank tersebut justru membuat Baim Paula mendapat kecaman, hujatan, hingga cacian dari netizen."Sudah sering saya bilang, dimana ada yang viral di situ pasti ada Baim Wong," tulis seorang netizen."Sakit nih suami istri," timpal netizen lain."Awas prank-mu dikabulkan Allah," kata akun lainnya.Video prank perihal KDRT yang diunggah Baim di Youtube Baim Paula tidak berlangsung lama. Pasalnya setelah mendapat respons negatif dari banyak pihak ia memilih untuk menghapus video tersebut.Sebelumnya, video prank Baim Paula juga sempat menuai kritikan pedas dari rekan sesama Youtuber yakni Deddy Corbuzier."@baimwong sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs bgt... Dan gue sirik. Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank," tulis Deddy Corbuzier pada laman Instagram."But bro.. This is out of limit... I'm sorry.. Not funny and ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT," lanjutnya.