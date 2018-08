LPSK: Banyak Korban Terorisme belum Diperhatikan

United Nation Office of Drugs and Crime (UNODC) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) memperingati Hari Internasional Mengingat Korban Terorisme untuk pertama kalinya. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan peringatan penting untuk meningkatkan perhatian terhadap korban terorisme."Mereka yang menderita ini selama ini kan banyak yang belum mendapatkan perhatian yang memadai, khususnya dari negara," tegas Abdul di Kantor UNODC, Menara Thamrin, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Agustus 2018.Ada beberapa korban aksi terorisme yang bertahan diundang dalam acara tersebut. Mereka menceritakan perjalanan bisa bertahan hidup hingga saat ini agar banyak pihak bisa ikut merasakan penderitaan mereka.Abdul berharap cerita itu bisa membuka mata pemerintah dan pihak terkait dalam menangani korban terorisme. Korban terorisme membutuhkan banyak bantuan medis, psikolgis, psikososial, dan lainnya."Agar mereka kembali bisa hidup normal setelah peristiwa itu," kata dia.Abdul menilai ada banyak makna peringatan hari internasional yang diperingati pada 21 Agustus tersebut. Tak hanya negara, peringatan ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat."Bahwa peristiwa teroris itu membawa penderitaan yang tidak sedikit, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi serangan teroris di masa datang," jelas Abdul.Country Manager of UNODC Collie F Brown mengatakan peringatan ini tak hanya meningkatkan perhatian masyarakat terhadap korban dan penyintas aksi terorisme. Tapi, juga meningkatkan kepedulian untuk memenuhi kebutuhan korban dan penyintas aksi terorisme."Saya ingin peringatan ini menjadi pijakan awal untuk membuat aksi nyata membantu korban aksi terorisme," tegas Collie.(OJE)