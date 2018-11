Indonesia-AS Eratkan Hubungan Menumpas Kejahatan Siber

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian meningkatkan kerja sama penegakan hukum dengan Amerika Serikat. Hal ini diperlukan dalam menumpas kejahatan transnasional, seperti kejahatan siber.Komitmen ini adalah hasil pertemuan Tito dengan Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Rod J Rosenstein. Keduanya berdialog di sela-sela agenda Sidang Umum Interpol di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin, 19 November 2018.“Kerja sama bidang penegakan hukum antara Polri dan Pemerintah AS selama ini terselenggara dengan sangat baik,” kata Tito melalui keterangan tertulisnya.Menurut dia, salah satu kerja sama yang paling menonjol adalah peningkatan kapasitas. Hal ini diwujudkan dengan berbagai bentuk program pendidikan dan pelatihan kepada personel Polri.“Hal tersebut telah memberikan manfaat besar dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel Polri dalam penegakan hukum,” ujar dia.Tito sepakat kerja sama harus terus ditingkatkan guna menghadapi perkembangan berbagai kejahatan berdimensi baru. Pasalnya, kejahatan saat ini memakai perkembangan teknologi dan terjadi secara lintas batas negara.“Seperti berbagai bentuk kejahatan siber serta kejahatan ekonomi dan keuangan lintas negara,” ujar dia.Tito mengatakan keberadaan Jakarta Centre for Law Enforcement Centre (JCLEC) di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah berpotensi terus dikembangkan. Program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di JCLEC dapat dirancang sesuai kebutuhan.Rosenstein menilai kerja sama pemerintah AS dengan Polri dalam bidang penegakan hukum sangat strategis. Dia berharap kerja sama ini dapat terus terselenggara di masa-masa selanjutnya, baik dalam bidang operasional maupun dalam bidang peningkatan kapasitas.Sementara itu, pertemuan ini juga diikuti petinggi Polri. Kapolri didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol HS Maltha serta Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol Napoleon Bonaparte.(OGI)