Novel Diminta Laporkan Langsung Orang yang Membantu Azis Syamsuddin di KPK

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diminta datang langsung ke Dewan Pengawas ( Dewas ) KPK untuk melaporkan jika mengetahui orang yang membantu Azis Syamsuddin di Komisi Antirasuah. Ada delapan orang yang disebut bisa digerakkan Azis untuk kepentingan pribadinya di KPK."Bagi pihak-pihak manapun yang mengetahui informasi dugaan pelanggaran etik insan KPK agar bisa melaporkan aduannya ke Dewan Pengawas (Dewas)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Rabu, 5 Oktober 2021.Ali mengatakan pihaknya maupun Dewas KPK tidak bisa menindaklanjuti tudingan Novel jika informasi hanya dari media sosial. Novel diminta memberikan laporan resmi."Dengan dilengkapi bukti-bukti awal yang valid," ujar Ali.Ali berharap Novel bisa memberikan bukti. KPK dan Dewas tidak bisa menindaklanjuti laporan jika informasinya hanya berdasarkan tudingan belaka."Penegakan etik di KPK harus didasarkan pada bukti dan fakta, bukan dari opini yang belum tentu valid kesahihannya," tutur Ali.Baca: Novel Baswedan Klaim Sudah Pernah Laporkan Beking Azis Syamsuddin Sebelumnya, Novel Baswedan mengaku mengetahui orang yang bisa membantu Azis Syamsuddin di KPK. Novel mengaku tahu karena dirinya merupakan orang pertama yang melaporkan permainan kotor mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Saat mengetahui tindakan Robin, Novel tidak percaya dia bermain sendiri."Yang ungkap kasus ini adalah tim saya," kata Novel di akun Twitter @nazaqistsha, Rabu, 6 Oktober 2021.Novel tidak memerinci nama-nama orang yang diduga membantu Robin. Namun, dia yakin orang-orang itu terafiliasi dengan Azis Syamsuddin."Saya juga sudah laporkan masalah tersebut ke Dewas tetapi tidak jalan," tutur Novel.