Arus Mudik H-4 Lebaran, Tak Ada Kemacetan Parah di Kalikangkung

Semarang: Penerapan sistem jalur satu satu (one way system) di jalan tol sejak dari kilometer 49 Cikampek, Jawa Barat, hingga Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, berjalan cukup terkendali.Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Komisaris Besar, Agus Suryo Nugroho, mengatakan dari pantauannya hingga Brebes, tidak menemukan adanya lonjakan kendaraan pada arus mudik Lebaran Idulfitri 2022."Ternyata arus lalu lintas pada saat one way, cukup terkendali. Tak ada pelambatan, bahkan tak ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan," Kata Agus usai melakukan pemantauan dari Semarang hingga Brebes dengan menggunakan helikopter, Semarang, Jateng, Jumat, 29 April 2022.Arus lalu lintas non-tol, seperti di jalur Pantura pun juga tidak ada kenaikan volume kendaraan pemudik secara signifikan. "Di Jalur Pantura, jumlah kendaraan juga tak signifikan. Masih terlihat lancar," ujar Agus menegaskan.Menurut Agus, program mudik gratis dari Pemerintah Pusat, penyediaan jalur alternatif, dan banyaknya warga memilik mudik dengan kereta menjadi faktor arus kendaraan yang masuk Jawa Tengah menjadi lebih lancar."Apalagi ada beberapa pilihan jalur. Seperti yang dari Jawa Barat dan sekitarnya bisa lewat jalur selatan, terus yang dari Pejagan Brebes bisa lewat Ajibarang, juga masuk selatan. Sehingga di pantura (arus kendaraan) tak tertumpuk. Tol karena kena one way, arus terkendali," jelas Agus.Agus mengaku semula Polda Jawa Tengah memperkirakan bakal ada penumpukan arus kendaraan mulai 28 April hingga 1 Mei 2022. Namun, ternyata perkiraan itu tidak terbukti. "Karena kita urai betul Arus kendaraan dan pemerintah sediakan banyak jalur sehingga arus kendaraan terpecah dan terkendali," beber Agus.Sementara itu, Jasa Marga Semarang Batang mencatat pada sepuluh hari hingga empat hari sebelum Lebaran Idulfitri 2022, sebanyak 195.214 kendaraan sudah masuk Semarang. Jumlah ini naik 36,5 persen dari lalu lintas normal 2021 sebesar 142.997 kendaraan yang melalui Gerbang Tol Kalikangkung."Kami telah menyiapkan berbagai upaya dalam menghadapi kenaikan volume lalu lintas mudik terutama di gerbang tol Kalikangkung pada saat lalu lintas kendaraan padat. Pada saat penerapan rekayasa lalu lintas one way telah disiapkan 10 Gardu Transaksi, 7 OAB dan 4 Mobile Reader (MR)," kata Direktur Utama PT JSB, Prajudi, dalam keterangan pers.Prajudi mengatakan seluruh sarana dan prasarana di Kalikangkung berfungsi dengan baik dan optimal dalam memperlancar arus mudik. "Jika terjadi kendala pada saat transaksi maka petugas kami akan siaga membantu agar arus lalu lintas mudik dapat berjalan lancar,” jelas Prajudi.