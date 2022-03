Sambut Ramadan, Pemkot Mataram Gelar Pasar Murah Minyak Goreng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Mataram: Dinas Perdagangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan 114.530 liter minyak goreng kemasan dan curah dalam kegiatan pasar murah. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Uun Pujianto mengatakan 114.530 liter minyak goreng itu berasal dari empat distributor yang ada di Kota Mataram. Minyak tersebut dijual di bawah harga pasar atau harga distributor."Harganya mulai dari Rp14.000 per liter untuk minyak curah hingga Rp24.500 per liter untuk minyak kemasan premium," kata Uun, Selasa, 29 Maret 2022.Ia menjelaskan empat distributor yang menyiapkan minyak goreng di pasar rakyat, yakni Lotte Mart menyiakan minyak goreng kemasan Bimoli dan Fortune. Stok yang disiapkan 2.400 liter dengan harga Rp24.000 per liter.Kemudian Transmart menyediakan minyak goreng kemasan Hemat. Jumlahnya mencapai 1.130 liter dengan harga Rp23.950 per liter. Kemudian CV Daya Abadi menyediakan minyak goreng kemasan Kunci Mas sebanyak 42.000 liter atau 3.500 kardus dengan harga Rp23.500 per liter.Selain itu, Disdag melibatkan distributor CV Lumayan Putra yang menyiapkan minyak curah 60.000 liter dengan harga Rp14.000 per liter. Khusus minyak goreng kemasan Sanara dijual Rp21.583 per liter."Sebagian stok minyak goreng dari distributor itu sudah terjual, dalam empat kali kegiatan pasar murah, yakni pada tanggal 22, 23, 24, 28 Maret," ujar dia.Baca: Krisis Pangan Dipastikan Tak Terjadi di Penajam Paser Utara Uun mengatakan antusias masyarakat terhadap pasar murah sarangat tinggi. Karena itu, Pasar Murah akan dilanjutkan sampai Kamis, 31 Maret 2022."Animo masyarakat terhadap kegiatan pasar murah ini sangat tinggi sehingga dalam sehari transaksi bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta," ucapnya.Selain minyak, pihaknya menyiapkan 6.500 kilogram gula dengan harga Rp13.000-Rp13.500 per kilogram. Ada juga sirup ABC dengan Rp15.000 per botol."Harga normal sirup dijual Rp18.000 per botol," ujar Uun.