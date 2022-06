WHO Nantikan Kiprah Negara Anggota G20 Perbaiki Kesehatan Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Yogyakarta: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berharap pertemuan para menteri kesehatan dalam forum G20 di Yogyakarta bisa berkontribusi dalam memperbaiki kesehatan dunia yang terhantam pandemi covid-19 . Selain hal itu, juga dinantikan dukungan atas sejumlah usulan mendanai kesehatan dunia."Kami menantikan umpan balik Anda (para menteri kesehatan), dan partisipasi aktif Anda dalam membangun dan mendanai (tata kelola kesehatan) yang inklusif, adil, dan efektif dalam membuat dunia kita lebih aman dari pandemi," ujar Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam pertemuan Menteri Kesehatan G20 di Yogyakarta, Senin, 20 Juni 2022.Ia mengatakan WHO mengapresiasi perhatian Kementerian Kesehatan Indonesia terhadap sejumlah hal tuberkolusis (TB), resistensi antimikroba, produksi lokal, dan perlunya pendekatan One Health. Ia mengatakan gangguan pada sistem kesehatan selama pandemi covid-19, kematian akibat TB meningkat tahun lalu untuk pertama kalinya dalam satu dekade."Membalikkan tren ini membutuhkan peningkatan investasi domestik, dukungan internasional, untuk memperluas akses ke layanan untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Tapi itu juga membutuhkan investasi dalam penelitian," ujarnya.Baca: 3 Profesor Dunia Tawarkan 3 Rekomendasi Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia Tedros mengatakan dunia membutuhkan vaksin yang efektif, diagnosis titik perawatan cepat yang terjangkau, dan perawatan yang lebih efektif. Terutama untuk TB yang resistan terhadap obat.Ia menyebut WHO menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi untuk mempercepat pengembangan vaksin TB baru pada akhir tahun ini. Menurut dia, renana WHO untuk memperbaiki tata kelola kesehatan harus terintegrasi dengan rencana penanganan covid-19 di berbagai negara. Termasuk pembahasan penanganan pandemi dalam pertemuan para menteri kesehatan G20."Ini adalah fokus penting dari jalur kesehatan G20 di bawah kepemimpinan Menteri Budi," kata dia.