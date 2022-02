Spanduk Berisi Kritikan Malang Halal City Terpasang di Gedung DPRD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Malang: Sebanyak dua spanduk berukuran besar terpasang di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 22 Februari 2022. Spanduk tersebut berisi kritikan terkait wacana Malang Halal City.Dua spanduk ini dipasang sejak Senin, 21 Februari 2022. Spanduk pertama bertuliskan 'Malang Kota Pancasila Halal Untuk Semua Agama' dan spanduk kedua bertuliskan 'Malang Kota Toleransi Milik Semua Agama'.Spanduk berisi kritikan serupa juga pernah dipasang sebanyak dua kali, namun dicopot. Spanduk pertama dipasang depan Gedung Balai Kota Malang dan spanduk kedua dipasang di pagar Alun-alun Tugu Kota Malang."Sudah dua kali kami pasang dan dicopot oleh Satpol PP. Tapi kali ini kami meminta kepada wakil rakyat untuk menyaksikan supaya pemerintah mendengarkan," kata salah satu perwakilan pemasang spanduk, Kenyo Ayu Wulandari.Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji disebut melontarkan pernyataan terkait wacana Malang Halal City. Namun, ia membantah pernah menyampaikan pernyataan itu."Enggak ada Halal City, itu siapa yang ngomong. Enggak ada pernyataan Halal City. Yang saya sampaikan The Futures of Malang itu Malang Halal. Jadi enggak ada istilahnya (Halal City) dan ada rekamannya," kata Sutiaji.Malang Halal diketahui salah satu dari konsep pembangunan The Futures of Malang. Enam garapan dalam The Futures of Malang, antara lain Malang City Heritage, Malang Creative, Malang Halal, Malang Service, Malang Nyaman, dan Malang 4.0."Dan itu sudah mulai dari 2017. Malang Halal ini program nasional bahkan internasional. Jadi halal tourism itu sudah internasional, di mana-mana sekarang lagi ke sana," ungkapnya.Baca: Polemik Malang 'Halal City', Ini Penjelasan Wali Kota Sutiaji menambahkan ada lima perguruan tinggi di Kota Malang yang memiliki halal center. Di antaranya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, meminta kepada Satpol PP Kota Malang untuk tidak melepas spanduk yang dipasang di pagar DPRD Kota Malang. Sebab, pihaknya telah memberikan izin."Kami mengimbau kepada Satpol. Saya mengizinkan. Jadi tolong jangan dilepas. Kalau ini menyalahi aturan, tolong berkoordinasi dengan saya sebagai Ketua DPRD," kata Kartika.