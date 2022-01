Truk Mengular Panjang di Pelabuhan Ketapang, Para Sopir Menolak Aturan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banyuwangi: Sepanjang akses Pelabuhan Ketapang , Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dipenuhi truk yang mengular. Ratusan sopir truk tak terima dengan kebijakan pemerintah.Dalam tayangan Headline News di Metro TV, Selasa, 4 Januari 2022, tampak para sopir sengaja memarkir kendaraannya di sepanjang ke akses Pelabuhan Ketapang. Alhasil, lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang tersendat.Mereka berunjuk rasa menolak penerapan zona bebas kendaraan melebihi dimensi dan kapasitas atau zero over dimension over loading (ODOL). Aksi kali ini dilakukan karena para sopir menganggap Dinas Perhubungan Banyuwangi dan Balai Pengelola Transportasi Darat tidak memenuhi janji."Katanya akan menyampaikan aspirasi penolakan zero ODOL ke pemerintah pusat, nyatanya tidak," demikian protes dari para sopir.Para sopir truk mengatakan kebijakan zero ODOL akan membuat kendaraan mereka kesulitan dalam melakukan uji kir.Aksi para sopir truk ini diadvokasi Anggota Komisi X DPRI, Sumail Abdullah. "Kita semua ingin memberikan perlindungan untuk kepentingan masyarakat.Keselamatan pengguna jalan serta keinginan profesi sopir juga kita harus dengarkan," kata Sumail.Baca: Pelaku Industri Minta Penerapan Zero ODOL Mulai 2025 Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Popik Montansyah mengatakan penerapan zero ODOL sudah sangat siap. Bahkan, persiapannya sudah dimulai sejak 2017.Dia menjelaskan kebijakan zero ODOL tidak perlu ada kalau semua pelaku industri mengikuti peraturan yang ada. Artinya, tidak ada pelanggaran ketentuan keselamatan berkendara."Apakah kita menoleransi pelanggaran yang berdampak pada safety dan kerugian infrastruktur? Pilihannya ada di kita. Apakah mendistribusikan logistik dengan ODOL atau mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerugian infrastruktur?" jelas Popik.Dia menegaskan perwujudan zero ODOL merupakan upaya dan komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi seluruh pengguna jalan.