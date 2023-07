Kota Tangerang Pamerkan Jubah dan Serban Rasulullah SAW

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggelar Festival Al-Azhom dengan menghadirkan pameran artefak Rasulullah SAW di Gedung MUI Kota Tangerang. Pameran tersebut menampilkan jubah Rasulullah SAW. "Harapannya, dengan pameran artefak ini dapat meningkatkan kecintaan kita semua hanya ke Rasulullah SAW. Dengan pameran artefak dapat timbul lagi rasa cinta dan keberkahan untuk kita semua dan khususnya Kota Tangerang," ujar Ketua Panitia Pameran Artefak, Ustaz Muhammad Isaac, Kamis, 20 Juli 2023.Menurut Isaac, pameran yang dibuka mulai pukul 09.00-22.00 WIB, telah masuk di hari ketiga menarik pengunjung dari berbagai daerah dari luar Kota Tangerang. Berdasarkan catatan panitia, kata Isaac, pengunjung di hari ketiga ini sudah lebih dari 1.000 orang "Yang mengunjungi pameran artefak Rasulullah SAW dari berbagai daerah. Mulai dari Depok hingga Bogor. Kita catat sudah 1.000 orang yang hadir," katanya.Isaac menambahkan, bagi pengunjung yang ingin ke pameran artefak Rasulullah SAW, dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke nomor 0852-1923-6323 atau melakukan pendaftaran secara offline di lokasi langsung.Salah satu warga Kota Tangerang Selatan, Ahmad Alfian, mengaku, perdana datang ke pameran artefak dan menjadi pengalaman pertamanya melihat peninggalan Rasulullah SAW secara langsung."Jadi saya khusus memang ingin melihat artefak Rasulullah SAW. Dan ternyata, jubah dan serban Rasulullah SAW yang begitu besar, membuat saya terpukau, sedih dan tentunya menambah kecintaan saya terhadap sosoknya," ungkap Alfian.