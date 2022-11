Stok Mencukupi, Harga Bahan Pokok di Kabupaten Tangerang Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kabupaten Tangerang , Iskandar Nordat, mengatakan harga bahan pokok di wilayahnya relatif stabil, meski harga di pasaran berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan bahan pokok memadai."Meski sekarang harga bahan pokok itu bisa berbeda di tiap pedagang. Tapi rata-rata jika di survei sama atau relatif stabil. Kondisi stabilitas harga itu karena adanya ketersediaan bahan pokok yang cukup memadai hingga akhir 2022," ujar Iskandar, Rabu, 9 November 2022.Iskandar menuturkan stok bahan pokok yang masih stabil, yakni beras dengan harga Rp12 ribu per kilogram, gula pasir Rp14 ribu per kilogram, minyak goreng Rp20 ribu sampai Rp22 ribu per kilogram."Terus harga cabai keriting yang dijual dipasaran Rp30 ribu sampai Rp40 ribu dengan harga normal, yaitu Rp40 ribu per kilogramnya, Kemudian, cabai rawit hijau dijual dengan Rp25 ribu sampai Rp32 ribu per kilogramnya, bawang putih dijual Rp25 ribu per kilogramnya," jelas Iskandar.Namun, ada beberapa komuditas yang mengalami kenaikan, seperti harga telur ayam boiller dijual Rp27 ribu per kilogram, sementara harga normal berada dikisaran Rp22 ribu per kilogram. Selain itu, harga daging Rp130 ribu per kilogram dengan harga normal Rp110 ribu per kilogram."Harga daging dan telur naik, jika dilihat pembanding harga normal dengan yang sekarang. Tapi mungkin karena efek kenaikan BBM, sehingga harga tidak kembali turun normal seperti sedia kala," ucapnya.Menurut Iskandar, meski harga dan stok masih relatif stabil, pihaknya secara rutin melakukan pemantauan harga dan stok bahan pangan agar setiap waktu bisa diketahui perkembangannya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id