Sistem One Way Tol Palimanan-Kanci Arah Jakarta Mulai Berlaku Sore Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WHS)

Cirebon : Tol Palimanan-Kanci mulai memberlakukan sistem satu arah (one way) mulai pukul 15.30 sore tadi. Kebijakan ini diterapkan setelah kedatangan arus one way dari GT Kalikangkung tiba."Sehingga baru dilakukan pada sekitar pukul 15.30," ujar Ade Rukmana Manager Area Jasa Marga Tollroad Operator Area Palikanci, Jumat, 6 Mei 2022.Ade menuturkan, sistem one way sempat diberlakukan dari Tol Kanci-Pejagan karena adanya penumpukan kendaraan sebelum rest area 208 Tol Palikanci.One way dari Tol Kanci Pejagan, sempat diberlakukan sekitar pukul 15.00. Namun kemudian ditutup kembali, karena arus one way dari Kalikangkung tiba."One way sempat dipenggal dari Tol Kanci Pejagan, karena adanya kepadatan sebelum rest area 208," ujar Ade.Antrean kendaraan, bahkan menembus hingga wilayah Tol Kanci-Pejagan. Kendaraan hanya bisa berjalan dengan merayap, dengan memanfaatkan 3 lajur di Jalan Tol."Antrean kendaraan akibat rest area 208, masuk hingga KM 218 Tol Kanci Pejagan," ujar Kepala Kantor Cabang Serikat Marga Raya Tol Kanci Pejagan, Uum Jumadi.