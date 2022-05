Puncak Arus Balik di Tol Palikanci Diperkirakan 6 Hingga 8 Mei

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cirebon: Kapolres Cirebon Kota AKBP M Fahri Siregar mengatakan puncak arus balik Lebaran 2022 di Tol Palimanan -Kanci (Palikanci) akan terjadi pada 6-8 Mei 2022."Ya, jadi prediksi arus balik Lebaran itu pada tanggal 6, 7, 8 Mei dan nanti berdasarkan instruksi Korlantas Polri akan diberlakukan one way (satu arah)," ujar Fahri di Rest Area KM 208 B Tol Palikanci di Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 4 Mei 2022.Ia menjelaskan pemberlakuan satu arah di Tol Palikanci membuat pengendara dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta menggunakan jalur pantura arteri."Kami akan mengantisipasi, terutama yang berasal dari one way adalah dari jalan pantura arteri yang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah," ungkap dia.Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai polres terkait.Baca: Seluruh Profesi Disebut Menyukseskan Mudik Lebaran 2022 "Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi dengan polres-polres terkait, Polresta Cirebon untuk melakukan pola-pola pengalihan arus apabila terjadi kepadatan di pantura arteri," ucapnya.Fahri mengatakan meski kepadatan sudah terlihat di wilayah itu, pemberlakuan satu arah tetap mengacu kepada arahan Korlantas Polri."Kalau one way semua terintegrasi, jadi dimulai dari Kalikangkung sampai dengan ke arah Cikatama, sampai dengan ke arah Jakarta, itu terintegrasi," kata Fahri.Ia menyebut tentang kebijakan satu arah dari Korlantas Polri."Itu akan ada instruksi dari Korlantas Polri, informasinya dimulai pada tanggal 6 dimulai, sampai dengan berakhir di tanggal 9," ujarnya.