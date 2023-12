Pergerakan Penumpang di Bandara di Belitung Tembus 2239 Orang Jelang Nataru

Media Indonesia.com • 21 Desember 2023 12:51



Belitung: Jelang perayaan Natal dan Tahun baru (Nataru) 2024 pergerakan penumpang di Bandara Udara Has Hanandjoedin Belitung tembus 2.239 Orang, Rabu, 20 Desember 2023. Executive General Manager Kantor Cabang Bandara Int H.AS Hanandjoeddin, Khaerul Assidiqi, mengatakan tercatat pergerakan penumpang di Bandara H.AS Hanandjoeddin tembus di angka lebih dari 2.239 penumpang. "Rabu kemarin pergerakan penumpang kita dari 16 pergerakan pesawat mencapai 2239 orang," kata Khaerul, Kamis, 21 Desember 2023. Dia menyebut pergerakan penumpang tersebut menjadi yang tertinggi sejak terakhir masa libur sekolah Juli lalu tepatnya 05 Juli 2023 yang mencapai 2.658 pergerakan penumpang. "Pergerakan penumpang tertinggi per hari di Bandara H.AS Hanandjoeddin di tahun 2023 dimasa angkutan Lebaran tepatnya di tanggal 19 April 2023 dengan capaian 2.766 pergerakan penumpang/hari," jelasnya. Menurutnya di hari-hari biasa pergerakan penumpang berada di kisaran 1400-1800 penumpang. Peningkatan ini dikarenakan Belitung merupakan salah satu destinasi liburan favorit para wisatawan dimasa liburan terlebih natal dan tahun baru dan hal ini akan berlanjut sampai awal januari 2024 nanti. "Potensi kenaikan ini masih bisa terjadi mengingat beberapa minggu kedepan sudah mulai cuti bersama dan juga liburan anak sehingga momentum libur panjang tentu akan dimanfaatkan untuk berpergian dan berlibur di pulau belitong," ungkapnya. Pihaknya sangat berharap penambahan penerbangan bisa segera terealisasi sehingga efeknya juga bukan hanya bertambahnya pilihan namun bisa juga berdampak kepada harga tiket yang lebih kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat.





Executive General Manager Kantor Cabang Bandara Int H.AS Hanandjoeddin, Khaerul Assidiqi, mengatakan tercatat pergerakan penumpang di Bandara H.AS Hanandjoeddin tembus di angka lebih dari 2.239 penumpang.



"Rabu kemarin pergerakan penumpang kita dari 16 pergerakan pesawat mencapai 2239 orang," kata Khaerul, Kamis, 21 Desember 2023.

Baca: 1.560 Personel Gabungan Siaga Amankan Natal dan Tahun Baru di Bandung

Dia menyebut pergerakan penumpang tersebut menjadi yang tertinggi sejak terakhir masa libur sekolah Juli lalu tepatnya 05 Juli 2023 yang mencapai 2.658 pergerakan penumpang.

Advertisement

"Pergerakan penumpang tertinggi per hari di Bandara H.AS Hanandjoeddin di tahun 2023 dimasa angkutan Lebaran tepatnya di tanggal 19 April 2023 dengan capaian 2.766 pergerakan penumpang/hari," jelasnya.



Menurutnya di hari-hari biasa pergerakan penumpang berada di kisaran 1400-1800 penumpang. Peningkatan ini dikarenakan Belitung merupakan salah satu destinasi liburan favorit para wisatawan dimasa liburan terlebih natal dan tahun baru dan hal ini akan berlanjut sampai awal januari 2024 nanti.



"Potensi kenaikan ini masih bisa terjadi mengingat beberapa minggu kedepan sudah mulai cuti bersama dan juga liburan anak sehingga momentum libur panjang tentu akan dimanfaatkan untuk berpergian dan berlibur di pulau belitong," ungkapnya.



Pihaknya sangat berharap penambahan penerbangan bisa segera terealisasi sehingga efeknya juga bukan hanya bertambahnya pilihan namun bisa juga berdampak kepada harga tiket yang lebih kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat.





Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (DEN) Belitung: Jelang perayaan Natal dan Tahun baru (Nataru) 2024 pergerakan penumpang di Bandara Udara Has Hanandjoedin Belitung tembus 2.239 Orang, Rabu, 20 Desember 2023.Executive General Manager Kantor Cabang Bandara Int H.AS Hanandjoeddin, Khaerul Assidiqi, mengatakan tercatat pergerakan penumpang di Bandara H.AS Hanandjoeddin tembus di angka lebih dari 2.239 penumpang."Rabu kemarin pergerakan penumpang kita dari 16 pergerakan pesawat mencapai 2239 orang," kata Khaerul, Kamis, 21 Desember 2023.Dia menyebut pergerakan penumpang tersebut menjadi yang tertinggi sejak terakhir masa libur sekolah Juli lalu tepatnya 05 Juli 2023 yang mencapai 2.658 pergerakan penumpang."Pergerakan penumpang tertinggi per hari di Bandara H.AS Hanandjoeddin di tahun 2023 dimasa angkutan Lebaran tepatnya di tanggal 19 April 2023 dengan capaian 2.766 pergerakan penumpang/hari," jelasnya.Menurutnya di hari-hari biasa pergerakan penumpang berada di kisaran 1400-1800 penumpang. Peningkatan ini dikarenakan Belitung merupakan salah satu destinasi liburan favorit para wisatawan dimasa liburan terlebih natal dan tahun baru dan hal ini akan berlanjut sampai awal januari 2024 nanti."Potensi kenaikan ini masih bisa terjadi mengingat beberapa minggu kedepan sudah mulai cuti bersama dan juga liburan anak sehingga momentum libur panjang tentu akan dimanfaatkan untuk berpergian dan berlibur di pulau belitong," ungkapnya.Pihaknya sangat berharap penambahan penerbangan bisa segera terealisasi sehingga efeknya juga bukan hanya bertambahnya pilihan namun bisa juga berdampak kepada harga tiket yang lebih kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat.