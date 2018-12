Alunan Jazz Beri Semangat untuk Warga Korban Gempa

Alunan musik jazz terdengar di Lapangan Sangkareang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Acara itu bertujuan memberikan semangat pada warga Mataram yang menjadi korban gempa pada Agustus 2018.'Move On Pasca Gempa', demikian tajuk panggung Mataram Jazz World Festival tersebut. Acara berlangsung mulai Sabtu, 8 Desember 2018.Setelah gempa berkekuatan 6,9 SR mengguncang, ribuan warga mengungsi ke Lapangan Sangkareang. Guncangan mengakibatkan ribuan rumah rusak. Sehingga warga memilih untuk bertahan di posko di Sangkareang hingga kondisi aman.Satu per satu warga pulang. Mereka tidak lagi menghuni posko. Mereka memperbaiki rumah untuk dapat ditempati kembali. Meski demikian, trauma terhadap gempa masih dirasakan warga."Lantaran itu, kami hadir di sini untuk menghibur dan menyemangati warga Mataram untuk kembali move on, melangkah maju," kata Ketua Panitia Mataram Jazz Festival Imam Sopyan di Mataram, Minggu 9 Desember 2018.Selain itu, kegiatan itu juga untuk mengapresiasi relawan dan organisasi yang membantu pemulihan setelah gempa. Saat ini, ujar Imam, warga Mataram dan sekitarnya sedang bangkit. Mereka juga butuh dukungan untuk menata kehidupan.Imam mengatakan kegiatan itu terus dilakukan. Panitia akan berkoordinasi dengan pemerintah dan komunitas dalam kegiatan tersebut. Mataram Jazz, lanjut Imam, melibatkan 100 musisi. Sebanyak 70 musisi berasal dari Nusa Tenggara Barat.Kegiatan itu mendapat apresiasi dari warga setempat. Novian, misalnya, menyambut positif kegiatan tersebut."Kegiatan ini sebagai ajang atau wadah berkumpulnya relawan yang ada dinusa tenggara barat, semoga masyarakat bisa terobati dengan musik jazz ini," harap Novian.(DEN)