Yahukimo Minta Polda Papua Buat Pos di Sekitar Bandara Dekai

Jayapura: Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengakui bahwa Pemda Yahukimo telah meminta agar Polda Papua membangun pos di sekitar bandara Not Goliat Dekai. Pemda Yahukimo meminta agar dibangun pos di bagian selatan atau di ujung landasan sehingga jalur take off-landing aman."Insiden penembakan terhadap pesawat Boeing 737-500 milik Trigana diperkirakan berasal dari bagian selatan bandara Not Goliat Dekai, Sabtu, 11 Maret 2023," kata Fakhiri, Kamis, 23 Maret 2023.Kapolda mengakui sudah memberikan jaminan keamanan agar penerbangan komersial terjadwal dapat kembali beroperasi. Polda Papua sudah menambah perkuatan dan akan kembali ditambah setelah Brimob Nusantara tiba di Jayapura. "Sebanyak 140 personel Brimob Nusantara akan diperbantukan ke Papua, dan itu nantinya ditugaskan ke Dekai," tutur dia.Diakui, walaupun sudah ada penambahan personel TNI-Polri dan adanya jaminan keamanan, namun dua perusahaan penerbangan yang melayani Jayapura-Dekai-Jayapura secara rutin atau terjadwal hingga kini belum beroperasi.Selain memberikan jaminan keamanan kepada penerbangan, TNI-Polri juga meningkatkan patroli sehingga wilayah itu kembali kondusif. "Mudah-mudahan setelah Brimob Nusantara tiba dan dikirim ke Dekai maka operasional bandara kembali normal," ucapnya.Sebelumnya pesawat Boeing 737-500 milik Trigana ditembak KKB sesaat setelah take off atau tinggal landas dari bandara Not Goliat Dekai, Sabtu, 11 Maret 2023.