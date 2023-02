Perempuan Milenial di Banyuasin Dilatih Skil Tata Rias Wajah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banyuasin: Seni tata rias wajah salah satu skil yang digandrungi anak muda masa kinj khususnya kaum perempuan. Keterampilan ini cukup diminati baik itu untuk kebutuhan hiburan maupun masyarakat umum.Melihat tren tersebut, Srikandi Ganjar Sumatra Selatan (Sumsel) berkolaborasi dengan sejumlah komunitas yang ada di Kabupaten Banyuasin menggelar pelatihan tata rias wajah atau make up kepada milenial perempuan.Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Sumsel Nur Indah Haryani mengatakan pihaknya menggelar kelas kecantikan dengan tema care about beauty, care about healthy bersama Tasya Gallery."Kegiatan kelas kecantikan diadakan di Cafe Ngupiday, Desa Sidomulyo, Kabupaten Banyuasin dengan diikutii puluhan perempuan milenial ," kata Nur dalam siaran persnya, Kamis, 9 Februari 2023.Dalam pelatihan itu, mereka membahas seputar make up atau berdandan bagi perempuan milenial. "Tujuannya agar para perempuan bisa lebih menguasai hal kecantikan dan tentu untuk mempercantik diri sendiri," kata Nur.Menurut Nur, pada kegiatan itu terdapat sharing session yang bukan hanya membahas step by step seputar make up saja. "Namun juga menggaungkan pentingnya untuk menjaga kecantikan sekaligus kesehatan pada kulit wajah," imbuh dia.Salah satu praktisi, Tasya yang juga narasumber menjelaskan serta mengedukasi para perempuan millenial dengan memberikan tips agar setelah menggunakan produk make up tidak menimbulkan efek pada kulit wajah."Harapan dari kegiatan ini dapat mengupgrade make up para remaja serta mengedukasi mereka dalam dunia kecantikan dengan cara yang baik dan sehat," kata Nur.Dalam kesempatan itu, mereka turut memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada para peserta yang mayoritas anak muda dari Banyuasin. Mufidah, 22, salah satu perempuan milenial yang ikut dalam kelas kecantikan mengapresiasi Srikandi Ganjar Sumsel yang sudah hadir dan peduli kepada mereka."Kami harap kegiatan ini tidak berhenti di sini, dan Srikandi Ganjar bisa terus eksis melakukan aksi positif," kata dia.