Bojonegoro Borong 3 Penghargaan di Top Digital Awards 2020

Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro kembali memborong penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Bojonegoro meraih tiga penghargaan di ajang Top Digital Awards 2020. Penghargaan diberikan pada acara Top Digital Innovation & Implementation In New Normal yang digelar It Work, Selasa, 22 Desember 2020, di Jakarta.Adapun tiga penghargaan yang diraih Bojonegoro adalah Top Leader on Digital Implementation 2020 kepada Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Top Digital Transformation Readiness 2020 Pemkab Bojonegoro, dan Top Digital Implementation 2020 on District Government Pemkab Bojonegoro Level Stars 4.Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur mengatakan, penghargaan yang diraih merupakan spirit untuk dapat mengakselerasi seluruh personel pemkab dan organisasi perangkat daerah (OPD) Bojonegoro dalam mewujudkan perubahan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.“Ini juga guna mendukung perumusan kebijakan yang tepat, cepat dan benar serta meningkatkan layanan publik pada masyarakat Bojonegoro berbasis elektronik. Menjadi smart Bojonegoro, Bojonegoro produktif dan energik,” katanya, usai mewakili Bojonegoro menerima penghargaan dari IT Work tersebut.Top Digital Awards merupakan penghargaan bidang teknologi informasi atau teknologi digital yang terbesar di Indonesia. Tahun ini, penilaian Top Digital Awards melibatkan lebih dari 800 perusahaan dan instansi pemerintahan.Sebelum acara puncak pemberian penghargaan, dilakukan sejumlah tahapan yang dimulai Oktober 2020 hingga awal Desember 2020. Tahapan meliputi, pertama, riset untuk menjaring Instansi, lembaga/badan, dan korporasi yang memenuhi kriteria, yang telah ditetapkan dewan juri, untuk diundang sebagai Finalis.Kedua, menyebarkan Kuesioner kepada user untuk mengetahui rekomendasi mereka siapa penyedia Solusi Bisnis yang dianggap terbaik di Tanah Air. Termasuk Kuesioner kepada peserta TOP DIGITAL Awards, untuk mengukur kesiapan mereka menerapkan digitalisasi (Digital Readiness)Ketiga, Penjurian, di mana para Finalis membawakan Presentasi tentang keberhasilan mereka terkait implementasi dan pemanfaatan TI & TELCO (Solusi Unggulan) dalam meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan pelanggan/ layanan publik. Yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Pendalaman atau Tanya-Jawab antara Finalis dengan dewan juri.Acara Top Digital Awards 2020 dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jhonny G. Plate. Turut hadir Deputi 7 Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo. Sementara itu, perwakilan dari Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur bersama tim Kominfo Bojonegoro.(LDS)