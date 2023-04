One Way Arus Balik Dimulai Siang Ini, Simak Jadwal Lengkapnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Rekayasa lalu lintas one way pada arus balik Hari Raya Idulfitri 2023 di Tol Trans Jawa akan diberlakukan siang ini, pukul14.00 WIB. One way akan diberlakukan mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan, one way mulai dipersiapkan pukul 12.00 WIB. Dibutuhkan waktu sekitar dua jam untuk pembersihan jalur."Pemberlakuan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pada Senin, 24 April 2023, pukul 12.00 WIB. Dibutuhkan waktu dua jam untuk pembersihan jalur sehingga ditargetkan pembukaan rekayasa lalu lintas one way akan dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai/situasional," kata Lisye, Senin, 24 April 2023.Dia menyatakan pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju Cikampek akan dialihkan dengan adanya pemberlakuan one way tersebut."Akan dialihkan akses keluar Dawuan (GT Kalihurip 1) KM 68 Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura. Sedangkan untuk rute pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah Bandung masih berlaku normal," ujarnya.Lisye mengimbau agar pengendara yang ingin kembali ke Jabotabek dan mengukuti one way untuk menyesuaikan tanggal pelat nomor kedaraan. Karena, pihak kepolisian akan kemblai memberlakukan ganjil genap pada one way kali ini."Mengingat pada arus mudik kemarin juga telah diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, untuk memastikan kelancaraan arus lalu lintas pada arus balik nanti, kami terus menjalin koordinasi dengan pihak Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kemenko PMK dalam pemantauan indikator volume lalu lintas jalan tol melalui traffic counting yang menjadi rekomendasi pemberlakuan skenario rekayasa lalu lintas yang diperlukan," kata Lisye.Dia mengimbau agar seluruh pengendara memastikan kecukupan saldo e-toll untuk menghindari antrean di gerbang tol dan mematuhi rambu serta arahan petugas."Karena gangguan sekecil apapun yang terjadi akan berdampak pada arus lalu lintas yang ada dan mengakibatkan antrean kendaraan," ucap dia.