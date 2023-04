Tol Cipali Dilewati 5.000 Kendaraan Lewati Setiap Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari KM 72 Tol Cipali, Jawa Barat, sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, diperpanjang pada Kamis, 20 April 2023. One way diperpanjang karena terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan di jalur tol.Kepala Divisi Operasi Tol Cipali, Sri Mulyo, mengatakan kondisi arus lalu lintas di Tol Cipali sejauh ini masih dapat dikendalikan. Meskipun demikian, volume kendaraan yang melintas di jalur tol masih tergolong cukup tinggi.“Volume kendaraan masih cukup tinggi dari yang kita prediksi. Masih di angka 5.000 per jam,” ujar Mulyo, dikutip dari tayangan Breaking News di Metro TV, Kamis, 20 April 2023.Mulyo menambahkan bahwa jadwal penetapan one way bakal disesuaikan lagi tergantung kondisi di lapangan. Pemberlakuan skema one way di Tol Cipali akan mengikuti instruksi dari pihak Korlantas Polri.Mulyo juga menyampaikan bahwa pihaknya masih menemukan pengguna jalan tol yang berhenti di bahu jalan. Untuk itu, ia berharap pengguna jalan dapat mematuhi aturan lalu lintas sehingga tidak parkir sembarangan.“Alangkah baiknya parkir di rest area atau gerbang terdekat dan keluar,” tuturnya.Saat ini, pengelola tol juga telah membuka kembali dan menambah kapasitas parkir di rest area Bayangan Tol Cipali. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di rest area yang sempat terjadi pada Rabu, 19 April 2023, lalu.“Toilet dan petugas juga sudah kita persiapkan. Alhamdulillah kita bisa melayani pengguna jalan dengan baik,” kata Mulyo.Diketahui, jumlah kendaraan pemudik yang melewati ruas jalan Tol Cipali mencapai 127 ribu kendaraan pada Rabu, 19 April 2023. Angka tersebut pun meningkat sebesar 5% dari yang diprediksi.