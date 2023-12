Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol Libur Nataru Mulai Hari Ini

Antara • 21 Desember 2023 11:00



Bekasi: PT Jasa Marga (Persero) menerapkan diskon tarif tol pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bagi pengendara yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Gerbang Tol Kalikangkung. "Diskon10 persen untuk semua golongan kendaraan yang tap in di Cikampek Utama dan tap out di Kalikangkung," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, di Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama), Rabu, 20 Desember 2023. Ia menyampaikan diskon tersebut hanya berlaku untuk perjalanan menerus dari Jakarta-Semarang, dan diberlakukan pada waktu-waktu tertentu. Menurut dia, diskon tarif tol tersebut diberlakukan pada tanggal-tanggal menjelang puncak arus mudik dan arus balik, yakni pada 21 Desember dan 28 Desember 2023, serta 3 Januari 2024. "Jadi, diskon ini mulai diberlakukan pada Kamis (21 Desember) pukul 00.00 WIB sampai pukul 23.59 WIB," katanya. Lisye menjelaskan alasan pemberlakuan diskon tarif jalan tol itu di antaranya untuk memecah trafik kendaraan pada puncak libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selain itu, juga untuk menjaga kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tol tersebut. "Pemberlakuan diskon diharapkan bisa membantu pendistribusian lalu lintas, agar kendaraan tidak menumpuk pada hari-hari yang diprediksi sebagai puncak kepadatan arus lalu lintas," katanya. Ia menyebutkan pemberlakuan diskon juga sempat dilakukan musim mudik-balik Lebaran 2023. Hasilnya dinilai cukup efektif dalam pendistribusian arus lalu lintas. "Pada musim mudik-balik Lebaran 2023 juga diberlakukan diskon. Itu cukup efektif dalam pendistribusian arus lalu lintas. Jadi, tidak terjadi lonjakan yang di luar dugaan pada saat puncak mudik-balik Lebaran 2023. Kecepatan kendaraan juga terjaga, tidak sampai di bawah 40 kilometer per jam," katanya.





"Diskon10 persen untuk semua golongan kendaraan yang tap in di Cikampek Utama dan tap out di Kalikangkung," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, di



Ia menyampaikan diskon tersebut hanya berlaku untuk perjalanan menerus dari Jakarta-Semarang, dan diberlakukan pada waktu-waktu tertentu. Menurut dia, diskon tarif tol tersebut diberlakukan pada tanggal-tanggal menjelang puncak arus mudik dan arus balik, yakni pada 21 Desember dan 28 Desember 2023, serta 3 Januari 2024.

Advertisement

"Jadi, diskon ini mulai diberlakukan pada Kamis (21 Desember) pukul 00.00 WIB sampai pukul 23.59 WIB," katanya.

Baca: H-7 Nataru, 31.870 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Via GT Cikampek Utama

Lisye menjelaskan alasan pemberlakuan diskon tarif jalan tol itu di antaranya untuk memecah trafik kendaraan pada puncak libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selain itu, juga untuk menjaga kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tol tersebut.



"Pemberlakuan diskon diharapkan bisa membantu pendistribusian lalu lintas, agar kendaraan tidak menumpuk pada hari-hari yang diprediksi sebagai puncak kepadatan arus lalu lintas," katanya.



Ia menyebutkan pemberlakuan diskon juga sempat dilakukan musim mudik-balik Lebaran 2023. Hasilnya dinilai cukup efektif dalam pendistribusian arus lalu lintas.



"Pada musim mudik-balik Lebaran 2023 juga diberlakukan diskon. Itu cukup efektif dalam pendistribusian arus lalu lintas. Jadi, tidak terjadi lonjakan yang di luar dugaan pada saat puncak mudik-balik Lebaran 2023. Kecepatan kendaraan juga terjaga, tidak sampai di bawah 40 kilometer per jam," katanya.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (WHS) Bekasi: PT Jasa Marga (Persero) menerapkan diskon tarif tol pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bagi pengendara yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Gerbang Tol Kalikangkung."Diskon10 persen untuk semua golongan kendaraan yang tap in di Cikampek Utama dan tap out di Kalikangkung," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, di Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama), Rabu, 20 Desember 2023.Ia menyampaikan diskon tersebut hanya berlaku untuk perjalanan menerus dari Jakarta-Semarang, dan diberlakukan pada waktu-waktu tertentu. Menurut dia, diskon tarif tol tersebut diberlakukan pada tanggal-tanggal menjelang puncak arus mudik dan arus balik, yakni pada 21 Desember dan 28 Desember 2023, serta 3 Januari 2024."Jadi, diskon ini mulai diberlakukan pada Kamis (21 Desember) pukul 00.00 WIB sampai pukul 23.59 WIB," katanya.Lisye menjelaskan alasan pemberlakuan diskon tarif jalan tol itu di antaranya untuk memecah trafik kendaraan pada puncak libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Selain itu, juga untuk menjaga kecepatan rata-rata kendaraan di jalan tol tersebut."Pemberlakuan diskon diharapkan bisa membantu pendistribusian lalu lintas, agar kendaraan tidak menumpuk pada hari-hari yang diprediksi sebagai puncak kepadatan arus lalu lintas," katanya.Ia menyebutkan pemberlakuan diskon juga sempat dilakukan musim mudik-balik Lebaran 2023. Hasilnya dinilai cukup efektif dalam pendistribusian arus lalu lintas."Pada musim mudik-balik Lebaran 2023 juga diberlakukan diskon. Itu cukup efektif dalam pendistribusian arus lalu lintas. Jadi, tidak terjadi lonjakan yang di luar dugaan pada saat puncak mudik-balik Lebaran 2023. Kecepatan kendaraan juga terjaga, tidak sampai di bawah 40 kilometer per jam," katanya.