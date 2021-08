Presiden Apresiasi Vaksinasi Door to Door BIN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Madiun: Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi pelajar dan door to door yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN) di Madiun, Jawa Timur. Presiden menyampaikan apresiasinya terhadap BIN.Didampingi Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Jokowi meninjau program vaksinasi untuk para pelajar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun. Kemudian, Jokowi bertolak ke Gang Kampung Pesilat untuk meninjau vaksinasi covid-19 secara door to door."Hari ini saya melihat, meninjau vaksinasi baik yang di sekolah-sekolah maupun door to door yang dilaksanakan oleh BIN. Utamanya saya sangat mengapresiasi program door to door ini," ujar Jokowi di Madiun, Jawa Timur, Kamis, 19 Agustus 2021.Jokowi menerangkan, program vaksinasi door to door yang digelar BIN merupakan metode jemput bola. Sebab, pemerintah hadir langsung memberikan vaksinasi ke rumah-rumah dan perkampungan warga."Kita harapkan dari program yang dilakukan BIN ini betul-betul bisa berjalan dan baik. Tidak hanya di provinsi yang telah di laksanakan pada hari ini, tetapi juga di hari yang akan datang dilakukan," terang Presiden.Dalam kegiatan ini, BIN turut memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Para murid yang mengikuti vaksinasi pelajar menerima vitamin, sementara masyarakat umum yang divaksin secara door to door menerima paket sembako.BIN menggelar vaksinasi pelajar dan door to door secara serentak di 10 provinsi dengan total 50.000 dosis. Selain di Jawa Timur, sembilan provinsi lainnya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.