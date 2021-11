Antisipasi Omicron, Pemprov Jatim Periksa Mendalam Seluruh Pasien Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa TImur melakukan tes Whole Genome Sequencing (WGS) pada pasien-pasien covid-19 dari seluruh daerah yang memiliki CT Value di bawah 20. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya penularan covid-19 varian Omicron asal Afrika Selatan."Cara itu pernah dilakukan untuk menemukan vairan-varian seperti alfa, delta, dan delta plus. Alhamdulillah sampai saat ini Omicron tidak ditemukan (di Jatim)," kata Jubri Satgas Covid-19 Jatim, Makhyan Jibril, saat dikonfirmasi, Senin, 29 November 2021.Baca: Gedung Asrama Santri di Makassar Hangus Terbakar Jibril menjelaskan CT Value merupakan istilah untuk menggambarkan jumlah partikel virus yang ada dalam tubuh pasien. Tingkat infeksius atau kemampuan seseorang dalam menularkan virus juga dapat dinilai dari CT Value.Semakin tinggi nilai CT seseorang, makin rendah kemungkinannya untuk menyebarkan virus yang dapat menginfeksi. Sebaliknya makin rendah CT Value seseorang, pasien tersebut makin infeksius."Kalau ada pasien yang terdeteksi memiliki CT Value di bawah 20, kami akan kirim ke Universitas Airlangga Surabaya untuk dilakukan WGS. Dengan demikian, kita bisa memetakan lokasi," ujarnya.Selain WGS ada beberapa hal yang dilakukan adalah menutup akses masuk dari luar negeri, baik dari Afrika Selatan, tempat penyebaran varian Omicron maupun dari neegara lain. "Bandar Udara Internasional Juanda sudah tutup. Tapi di daerah laut (transportasi laut) harus diwaspadai," ungkapnya.Jibril mengingatkan pada kasus penemuan varian Delta dan Delta Plus lalu, varian tersebut ditemukan setelah seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) masuk ke Jawa TImur via Pelabuhan. Padahal, saat itu pelabuhan telah dijaga ketat."Juanda memang sudah ditutup, tapi di pelabuhan yang mana ada kemungkinan perjalanan internasional harus diwaspadai. Bila ada kemungkinan perjalanan internasional, akan kami isolasi bila ada kemungkinan infeksi varian baru," ujarnya.