Relawan Srikandi Ganjar Bekali Perempuan di Jambi Keterampilan Tata Rias

(WHS)

Jambi: Keterampilan rias wajah atau make up lazim dimiliki oleh semua perempuan. Keterampilan ini membutuhkan keahlian khusus agar memperoleh hasil riasan yang memberikan tampilan menarik, segar dan sedap dipandang mata.Relawan Srikandi Ganjar Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan 'Make Up Look For Daily: Tingkatkan Percaya Diri Dengan Skill yang Dimiliki', yang diikuti oleh sekitar 75 perempuan pada Minggu pagi, 16 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan akar rumput relawan dalam mengonsolidasikan 'Ganjar Pranowo Untuk Presiden 2024'."Srikandi Ganjar Jambi mengadakan kegiatan beauty class dengan tema tutorial make up look for daily, untuk meningkatkan rasa percaya diri dengan skill yang dimiliki. Selain itu, hari ini juga menjadi agenda silaturahmi antara pengurus Srikandi Ganjar Jambi bersama teman-teman Srikandi Ganjar pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi," ujar Nur Fauziah, Sekjen Srikandi Ganjar Wilayah Jambi.Fauziah menyebutkan, tingginya antusiasme dan ketertarikan perempuan mengikuti kegiatan dan bergabung ke dalam kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar perempuan."Kita mendapatkan respon positif dari peserta yang kami undang dan kami ajak bergabung untuk menjadi relawan Srikandi Ganjar. Semua peserta memang terdiri dari kalangan perempuan muda, seperti siswi dan mahasiswi yang ada di Kota Jambi ," jelasnya.Ke depan, Fauziah memastikan akan terus menguatkan konsolidasi dukungan bagi Ganjar Pranowo kepada perempuan muda di Kota Jambi dengan berbagai aktivitas positif yang lebih mengedepankan pemberdayaan perempuan."Kami akan terus bersama-sama memberikan dukungan-dukungan positif untuk pak Ganjar, mangawal beliau sebagai presiden 2024," tambahnya.Fauziah berharap, dukungannya terhadap Ganjar Pranowo ini akan berbuah manis untuk kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres mendatang. Sebab, Ganjar Pranowo merupakan figur masa depan yang dibutuhkan generasi muda khususnya kaum perempuan Indonesia."Jelas karna rekam jejak beliau sebagai gubernur Jawa tengah 2 periode yang bebas dari korupsi. Dan pak Ganjar adalah sosok yang cerdas dan merakyat, hingga setiap kebijakan yang beliau hadirkan selalu tepat sasaran dan mudah diterima di masyarakat. Pak Ganjar merupakan jawaban atas pemimpin masa depan bagi kami," tutupnya.Salah satu peserta asal Kerinci, Laura mengaku senang mengikuti beauty class seperti ini karena banyak ilmu yang diperoleh terkait penampilan dan tata cara bermake up."Mengedukasi para perempuan banget ya. Bukan hanya tutorial make up saja, tapi menjadikan bagaimana cara wanita jadi berkelas," ujarnya.Terlebih lagi, di matanya, Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin ideal untuk jadi Presiden RI 2024."Pak Ganjar layak jadi pemimpin masa depan. Beliau masuk ke semua kalangan dan paham apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama kalangan generasi muda," tutup Laura