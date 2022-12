Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok di Beberapa Daerah Melonjak Jelang Nataru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rembang: Harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa daerah mulai mengalami kenaikan menjelang hari raya Natal dan libur Tahun Baru ( Nataru ). Di Pasar tradisional Kota Rembang, Jawa Tengah, harga telur ayam dan bumbu dapur mengalami kenaikan cukup signifikan.Nur Afni salah seorang pedagang mengatakan kenaikan harga yang terjadi jelang Nataru akibat pasokan sembako dari agen maupun distributor terbatas."Akibat kenaikan harga yang tidak terkendali pembelian menjadi berkurang dalam dua pekan terakhir sehingga omset kami pun ikut berkurang," kata Nur di Rembang, Selasa, 13 Desember 2022.Harga telur ayam yang sebelumnya Rp27 ribu per kg kini naik menjadi Rp31 ribu per kg. Harga cabai setan naik dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg. Sedangkan harga bawang putih naik Rp6 ribu dari sebelumnya Rp20 ribu menjadi Rp26 ribu per kg.Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di pesisir belawan, Kota Medan, Sumatra Utara.Harga cabai rawit dan caplak yang biasanya dijual kisaran harga Rp20- Rp30 ribu per kg, kini naik menjadi Rp50 ribu per kg nya. Tomat dan kentang dari harga Rp6 ribu kini naik menjadi Rp12 ribu per kg nya. Bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya seharga Rp24 ribu melonjak naik menjadi Rp40 ribu per kg nya.Para pedagang dan pembeli mengeluhkan ketidakstabilan harga yang terjadi dan berharap harga sembako jelang Nataru dapat Kembali normal, sehingga transaksi jual beli di pasar dapat berjalan seperti biasanya. (Muklis Efendi)