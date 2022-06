Salam Pamit Bu Cinta untuk Eril: Di Sungai Aaree yang Indah Mamah Lepaskan Kamu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Sepekan pencarian Emmeril Khan Mumtadz (Eril) yang hilang terbawa arus Sungai Aaree di Swiss, sang ibunda Atalia Praratya Ridwan Kamil, pamit pulang ke Indonesia. Ucapan pamit diunggah Atalia di akun instagram pribadinya pada Kamis, 2 Juni 2022.Wanita yang akrab disapa Bu Cinta ini mengunggah foto bersama sang suami Ridwan Kamil di tepi Sungai Aaree di akun Instagram @ataliapr. Bahkan Atalia pun menulis secarik surat dalam akun tersebut dalam bahasa Inggris."Ril, mamah pulang dulu ke Indonesia, ya," tulis Atalia dalam unggagan di Instagram pada Kamis, 2 Juni 2022.Atalia menitipkan takdir pencarian Eril kepada Tuhan. Hingga pencarian hari ketujuh saat ini belum membuahkan hasil."Mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah SWT, di mana pun kamu berada," sahut Atalia.Atalia pun mencoba menguatkan diri dan berharap Eril dalam keadaan baik-baik saja usai hilang sejak Kamis, 26 Mei silam. Atalia meyakini, jika anak sulungnya tersebut akan mendapatkan kebahagiaan serta kasih sayang di sana."Insyaallah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebagiaan yang tak pernah putus," tuturnya.Bahkan Atalia pun ikhlas melepaskan kepergian Eril yang hanyut terbawa arus di sungai tersebut. Akan tetapi ia masih berharap untuk bisa bertemu kembali dengan Eril."Di sini, di Sungai Aare yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat. Seperti yang pak wali kota sampaikan, the city of Bern will forever be deeply connected to us. Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas. Atalia, Aare river, Juni 2022 1th," ungkapnya.