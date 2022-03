Sistem Satu Arah Diterapkan, Jalan Daan Mogot Masih Macet

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Uji coba sistem satu arah di Jalan Daan Mogot, yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang telah berjalan satu bulan. Pihak Dishub mengaku masih ada kemacetan. "Sampai sekarang sudah hampir satu bulan one way diterapkan, antrean itu memang ada di sekitar Jalan Daan Mogot seperti Jalan Bouraq sampai Jalan Lio Baru," ujar Kepala Dishub Kota Tangerang Wahyudi Iskandar, Selasa, 22 Maret 2022.Wahyudi menuturkan kemacetan disebabkan adanya pengendara yang keluar dari gang perumahan di sekitar lokasi. Berdasarkan catatan Dishub Kota Tangerang terdapat 23 ruas jalan perumahan yang menyambung ke Jalan Bouraq dan Jalan Lio Baru."Antrean tersebut kerap terjadi saat waktu tertentu, seperti pada pagi atau siang hari," jelasnya.Wahyudi mengatakan pihaknya telah memiliki hasil uji coba sistem one way yang telah berlangsung selama satu bulan. Terdapat peningkatan rata-rata kecepatan dari kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Daan Mogot dan sekitarnya."Sebelum one way diterapkan, rata-rata kecepatan kendaraan di Jalan Daan Mogot dan sekitarnya berada di angka 25 kilometer per jam. Usai one way diterapkan, rata-rata kecepatan jadi 28,9 kilometer per jam. Kita simpulkan dari sisi rekaya, itu sudah benar," ucap dia.Baca: Bikin Macet, Pemberlakuan Satu Arah di Jalan Daan Mogot Tangerang Dikeluhkan Pengendara