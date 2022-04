Harga Daging Sapi dan Cabai di Makassar Naik di Awal Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Makassar: Harga daging sapi , ayam ras, dan cabai di Makassar, naik pada awal bulan suci Ramadan . Hal ini dikarenakan permintaan meningkat."Harga daging sapi rata-rata dijual Rp120 ribu per kilogram (kg) dari harga sebelumnya Rp110 ribu per kg," kata salah seorang pedagang daging Muh Ramli di Pasar Terong, Makassar, Senin, 4 April 2022.Dia mengatakan kenaikan harga daging sapi juga diikuti dengan kenaikan komiditas lain seperti bawang merah, cabai besar, dan cabai keriting. Hal itu dibenarkan pedagang hasil bumi di Pasar Pannampu, Makassar, Nursiah.Nursiah mengatakan bawang merah kini dijual seharga Rp40 ribu per kg, sedang bawang putih relatif stabil, yakni Rp35 ribu per kg. Sedangkan cabai rawit hijau dan cabai merah keriting rata-rata dijual Rp55 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp40 ribu per kg.Baca: Jelang Ramadan, Harga Daging Sapi di Aceh Naik hingga Rp180 Ribu Per Kg Selain kelompok bahan pangan, gula pasir lokal juga mengalami kenaikan dari Rp12.500 per kg naik menjadi Rp15 ribu per kg."Semua cenderung mengalami kenaikan harga, itu dipicu tingginya permintaan sementara barang terbatas jumlahnya, sehingga pedagang membatasi maksimum 2 kg saja per orang jika datang membeli gula pasir," ucap dia.