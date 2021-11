Pemkot Makassar Bakal Lakukan Vaksin on the Road

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Makassar: Pemerintah Kota Makassar hendak melakukan vaksinasi on the road. Inovasi itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan covid-19 jelang perayaan Natal dan tahun baru."Makassar kan sering di kunjungi orang-orang dari semua penjuru. Sehingga kita harus memastikan imunitas tubuhnya aman," kata Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan -Danny- Pomanto, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 25 November 2021.Danny menjelaskan, pihaknya akan menyebar tim vaksin on the road di berbagai lokasi. Khususnya jalan besar yang menghubungkan Kota Makassar dengan kabupaten di sekitarnya."Titik lokasi untuk vaksinasi on the road ini akan menyasar ke sejumlah ruas jalan besar di Makassar," ungkapnya.Danny mengatakan, setiap pengunjung yang akan masuk ke Kota Makassar akan diperiksa untuk memastikan vaksinasi covid-19 lengkap. Pemeriksaan dilakukan sebelum masuk ke ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.Dia menerangkan, tim vaksin on the road akan melakukan vaksinasi di tempat jika menemukan ada warga yang belum mendapat dosis lengkap. Sehingga, tidak ada lagi orang yang masuk ke Kota Makassar tanpa memiliki kekebalan tubuh."Nantinya akan di lakukan pemeriksaan vaksinasi yang akan terhubung dengan sistem untuk lebih mengetahui informasi dari pengunjung tersebut," jelasnya.