Warga Nilai Vaksinasi Door to Door Lebih Aman

Vaksin untuk Indonesia

Tangerang: Badan Intelijen Negara (BIN) mengadakan vaksinasi covid-19 secara door to door di Tangerang, Banten, pada Kamis, 15 Juli 2021. Warga antusias mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut dan menilai metode door to door lebih aman karena tidak berkerumun."Malah memang lebih baik seperti ini. Jadinya tidak berkerumun. Malah lebih enak ya, memudahkan," ujar salah seorang warga Tangerang, Marisa, di lokasi, Kamis, 15 Juli 2021.Dia menyebut, kegiatan vaksinasi sangat bermanfaat dan dapat membantu masyarakat membentuk herd immunity. Sehingga bisa lekas terbebas dari pandemi covid-19."Ya menurut saya ini baik sekali buat masyarakat di sini. Biar nanti masyarakat di sini mendapatkan vaksin, supaya herd immunity kita terbentuk, supaya bisa bebas dari virus korona," ujarnya.Secara terpisah, Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyebut ada 1.000 warga yang divaksinasi secara door to door. Dia menyampaikan, melalui metode door to door bisa menjangkau warga yang tak bisa mengikuti vaksinasi di Puskesmas."Kita berusaha melakukan kunjungan ke rumah untuk warga yang mungkin tidak bisa datang ke Puskesmas, jadi kita kunjungi ke rumah untuk dilakukan vaksinasinya," kata Hendra.Sebelumnya, Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan menyebut vaksin dengan metode seperti ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain menggelar vaksinasi massal terhadap warga secara door to door, BIN juga melakukan vaksinasi terhadap para pelajar SMP dan SMA."Metode vaksinasi door to door yang kita gunakan mengadopsi dari metode vaksinasi oleh beberapa negara yang telah mampu meningkatkan partisipasi, menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses dan takut keluar rumah untuk menghindari tertularnya pandemi," ujar Budi Gunawan di Cijantung, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juli 2021.Vaksinasi oleh BIN digelar serentak di 14 provinsi episentrum covid-19. Yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(LDS)