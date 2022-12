Jelang Nataru, Harga Pangan di Babel Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Babel: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja (DKUKMPTK) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memastikan harga bahan pokok di daerahnya masih normal menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023."Harga bahan pokok di Tanjung Pandan terpantau normal menjelang perayaan Natal pada 25 Desember mendatang," kata Kepala Bidang Usaha Perdagangan DKUKMPTK Belitung Rita Yuliani di Tanjung Pandan, Babel, Senin, 19 Desember 2022.Ia mengatakan pihaknya rutin memantau harga bahan pokok guna mengantisipasi terjadinya kenaikan harga."Selain memantau harga, pengawasan tersebut juga kami lakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok," ujarnya.Rita menyebutkan harga beras medium dijual Rp11 ribu per kilogram, beras premium Rp12.500 per kilogram, daging ayam ras segar Rp44 ribu per kilogram, daging sapi Rp160 ribu per kilogram, dan telur ayam ras segar Rp33.600 per kilogram.Selanjutnya, harga bawang merah Rp42.500 per kilogram, bawang putih Rp27.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit merah dijual Rp50 ribu per kilogram."Sedangkan, untuk minyak goreng kemasan dijual Rp15.00 per liter dan gula pasir premium dijual Rp14.250 per kilogram," ucap dia.Rita menambahkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 pihaknya berkordinasi lintas sektor guna menjaga ketersediaan bahan pokok di daerah itu."Kami terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan yang berpotensi menimbulkan kenaikan harga bahan pokok," ujarnya.