Wali Kota Tangsel Senam Bersama Ratusan Buruh

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany turut memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Tangsel, Banten, Selasa, 1 Mei 2018. Airin memperingati hari tersebut dengan cara senam pagi bersama ratusan buruh perempuan se-Tangsel.Sekitar pukul 08.00 WIB, Airin tiba di MS Soccer di Jalan Pahlawan Seribu, BSD, Tangsel. Ia datang dengan mengenakan t-shirt putih dan celana training hitam. Ia melengkapi penampilannya dengan kerudung putih.Sementara ratusan buruh perempuan berdatangan ke lokasi. Mereka membentuk formasi baris berbaris.Airin berada di panggung. Ia berdiri di belakang empat instruktur yang akan memimpin gerakan senam.Musik mengalun. Airin beserta ratusan buruh pun bergerak sesuai dengan arahan dari instruktur.Wali Kota Tangsel Airin (tengah) berpose bersama instruktur senam dan utusan buruh dalam peringatan May Day di kawasan BSD, Selasa 1 Mei 2018, Medcom.id - Farhan DwiUsai senam, buruh tak langsung pulang. Sebab beberapa kegiatan tetap digelar. Misalnya permainan dan perlombaan untuk memperebutkan beberapa hadiah. Hadiahnya pun beragam mulai dari peralatan rumah tangga, sepeda motor, hingga uang tunai.Adi, dari Serikat Pekerja Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengajak anak dan istrinya dalam kegiatan itu.“Kalau di Tangsel memang sudah dua tahun seperti ini, lebih aman, tentram dan kondusif. Jadi kita buruh benar-benar senang merasakan semangat perayaannya,” kata Adi.Ungkapan senada disampaikan Agus. Ia mengikuti kompetisi futsal antarburuh di Tangsel. Di balik semarak peringatan May Day, katanya, ia berharap kesejahteraan buruh terus meningkat. Sebab biaya hidup di Tangsel juga merangkak naik.“Saat ini sudah lumayan, namun kami berharap ada kebijakan yang lebih pro terhadap buruh, kami sulit memiliki rumah di Tangsel, kami buruh butuh tempat tinggal layak di Tangsel,” kata dia.(RRN)