Komoditas UKM Jatim Senilai Rp16,4 Miliar Siap Ekspor ke Arab Saudi

Jeddah: Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui program 'Business Gathering & Mini Expo' dengan para pengusaha di Jeddah, Arab Saudi, menyepakati kontrak ekspor berbagai komoditas. Nilai produk usaha kecil menengah ( UKM ) tersebut mencapai Rp16,4 miliar.Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan kegiatan 'Business Gathering & Mini Expo' di Jeddah merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi para pelaku UKM."Kami memang membidik pasar Jeddah yang sangat strategis agar produk-produk UKM, khususnya di bidang makanan dan minuman, bisa mendapat akses di Arab Saudi," kata Khofifah dalam keterangan pers, Rabu, 30 November 2022.Kegiatan yang difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, kemarin itu turut melibatkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim. Para pelaku UKM Jatim dipertemukan dengan sekitar 40 pengusaha dari Jeddah agar bisa saling menggali potensi perdagangan antara kedua belah pihak.Khofifah memaparkan kontrak bisnis mencapai Rp16,4 miliar atau 1.043.750 dolar Amerika Serikat (AS) dari hasil 'Business Gathering & Mini Expo' itu meliputi tujuh kesepakatan perdagangan dalam bidang makanan dan minuman."Pertama kontrak pembelian bolu ketan mendut dari UKM Jatim pada distributor di Jeddah sebanyak 200 karton atau senilai 18.750 dolar AS. Kedua transaksi pembelian food and beverage asal Jatim untuk dikirim ke Jeddah dengan nilai 200.000 dolar AS," jelasnya.Ketiga transaksi pembelian food and beverage, kelapa, kacang dan teh hijau dengan nilai kontrak 220.000 dolar AS. Keempat transaksi pembelian makanan dari UKM Jatim Aira Food dengan pelak usaha Jeddah dengan nilai 85.000 dolar AS.Kelima transaksi bisnis antara CV Prosperous Bersama dari Jatim untuk pelaku usaha Jeddah untuk komoditas saos kecap dan tomat senilai 250.000 dolar AS. Keenam, kontrak bisnis antara UKM Namirah Ecoprint dengan pelaku usaha Jeddah untuk batik ecoprint di tahun 2023 hingga 2024 dengan nilai 100.000 dolar AS.Terakhir, ketujuh, yaitu kontrak bisnis untuk kripik pisang dari UKM Jatim Aira Food ke pelaku usaha Jeddah Abdullah Maula Danilah untuk tahun 2023 dengan nilai 170.000 dolar AS.