Kasus Pria Pura-pura Mati di Bogor Terbongkar, Ini Kronologi Sampai Ketahuan

Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/M Fikri Setiawan

Kronologi pria pura-pura mati di Bogor ketahuan

(SYN)

Jakarta: Polisi mengungkapkan kronologi terbongkarnya skenario pura-pura meninggal yang dibuat oleh warga Rancabungur, Kabupaten Bogor , Jawa Barat, US, 40. Ini bermula dari kecurigaan sopir ambulans.Kasat Reserse Kriminal Polres Bogor AKP Yohanes Redhoi Sigiro menyebutkan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap US. Ini merupakan upaya untuk memperjelas masalah yang sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 10 saksi. Mulai dari dua sopir ambulans, dua pegawai hotel di Jakarta Selatan, hingga beberapa warga yang menyaksikan US terbaring di peti jenazah."Penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan peristiwa atau perbuatan ini pidana atau tidak. Itu yang sedang kami dalami," kata AKP Sigiro, dilansir dari Antara, Sabtu, 19 November 2022.AKP Sigiro menyebutkan US diketahui bersama istrinya membeli peti jenazah di bilangan Jakarta Selatan dengan alasan untuk keluarganya di Bogor yang meninggal dunia.Kemudian, US bersama istrinya diantar menggunakan mobil ambulans membawa peti jenazah dari Jakarta Selatan menuju Bogor."Kemudian berhenti di Rest Area Cibubur, pada waktu itu suami istri ini masih duduk di belakang bersama dengan peti tersebut. Selesai istirahat, si istri tinggal sendirian suaminya sudah nggak ada. Ditanya sama sopir ambulans 'di mana bapak', 'sudah tinggalin aja dia sudah pergi'," ujar AKP Sigiro.Ternyata, US masuk ke dalam peti jenazah dari Rest Area Cibubur. Karena, kondisi peti jenazah yang awalnya dikemas plastik, saat diturunkan dari mobil ambulans sudah dalam kondisi tanpa tertutup plastik.Sebelumnya, video US beredar di media sosial dalam kondisi tertidur di dalam peti jenazah. Dalam video tersebut terlihat bagian perut US bergerak menghela napas dan orang di sekelilingnya terlihat keheranan.Pada potongan video lainnya, US menerima penanganan medis di RSUD Kota Bogor setelah diketahui masih hidup di dalam peti jenazah.