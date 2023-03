Ditemeni Ibu Negara, Presiden Joko Widodo Nonton Konser Deep Purple

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WHS)

Solo: Presiden Joko Widodo menonton konser Deep Purple yang digelar Jumat malam, 10 Maret 2023, di Edutorium UMS. Dengan penjagaan ketat, Jokowi tiba di area konser sekitr pukul 19.44 WIB.Mengenakan kaos panjang berwarna cokelat, Jokowi datang ditemani ibu negara Iriana Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Begitu memasuki edutorium, Jokowi langsung menuju tempat duduk VIP lantai 2.Kedatangan Jokowi beberapa saat setelah penampilan Rhoma Irama selesai tersebut disambut riuh ribuan penonton. Sambutan dari penonton tersebut kemudian dibalas lambaian tangan Jokowi. Diketahui tidak hanya Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyaksikan konser.Ganjar terlihat datang bersama istrinya Atikoh, serta putra mereka. Tidak berselang lama, Grup Band God Bless naik panggung untuk mengawali penampilan mereka. Ahmad Albar Cs menggebrak edutorium dengan lagu pembuka "Musisi". Usai lagu tersebut, sang vokalis Ahmad Albar menyapa Presiden Jokowi dan penonton."Selamat datang Bapak Joko Widodo, Pak Ganjar dan semua. Semoga menikmati acara ini," ujar Ahmad.Setelah menyapa, God Bless melanjutkan pertunjukan dengan lagu "Bla bla bla", "Kehidupan", "Cermin", "Bara Timur", "Anak Adam", serta "Bis Kota" beturut-turut tanpa henti. Hentakan musik mereka berhasil menghipnotis dan membuat penonton bernyanyi bersama."Terimakasih pada Bapak Jokowi, Pak Ganjar dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terimakasih sudah menghadirkan God Bless disini untuk memeriahkan acara ini. Hidup Solo," bebernya.Lagu "Dunia Panggung Sandiwara", "Rumah Kita", "Semut Hitam", "Trauma" menutup gahar penampilan God Bless senagai band pembuka. Tidak berselang lama, personel Deep Purple muncul ke atas panggung dan langsung mengisi atmosfer dengan lagu "Highway Star", dilanjutkan dengan "Picture of Home" dan "No Need To Shout".Usai lagu ketiga, vokalis Deep Purple Ian Gillan menyempatkan menyapa penonton sebelum melanjutkan lagi ke empat "Nothing At All". Kemudian tiba lagu kelima, Ian mendedikasikan lagu "Uncommon Man" untuk keyboardist mereka yang telah meninggal dunia, Jon Lord."Lagu ini kita dedikasikan untuk Jon Lord," beber Ian.Penampilan prima Deep Purple diteruskan dengan lagu "Lazy", "When A Blind Man Cries", "Anya", "Perfect Stranger", "Space Trucking", serta lagu andalan terakhir "Smoke On The Water".Saat Ian berpamitan, deru penonton meneriaki mereka untuk kembali bernyanyi. "We want more, we want more, we want more!"Tak ayal, mereka kembali menggeber dua lagu terakhir "Hush" dan "Black Night".