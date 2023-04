Presiden Tak Jamin Harga Kebutuhan Pokok Stabil Hingga Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sukoharjo: Presiden Joko Widodo menegaskan harga sembako saat ini stabil menjelang Lebaran 2023. Namun demikian, dia tidak menjamin kestabilan harga sembako tersebut akan terjadi hingga Lebaran 2023."(Harga) turun semua karena memang pasokan dan produksi melimpah. Harga turun dipastikan pasokan melimpah, harga naik pasti pasokan berkurang. Itu secara ekonomi," ujarnya, di Sukoharjo, Senin, 10 April 2023.Jokowi mengakui telah melakukan pengecekan harga sembako di pasar tradisional . Di antaranya di Pasar Selo dan Pasar Cepogo, Boyolali di mana harga-harga komoditas sembako cenderung mengalami penurunan.Beberapa komoditas sembako yang sempat mengalami kenaikan drastis, seperti cabai rawit saat ini berada di harga Rp20 ribu per kilogram."Kami tadi mengecek semua di Kabupaten Boyolali. Cabai rawit yang ekstrEm sebulan atau dua bulan lalu Rp90 ribu per kilogram, ini tadi Rp20 ribu per kilogram. Telur sebelumnya Rp32 ribu per kilogram, sekarang Rp24-25 ribu per kilogram. Daging ayam sebelumnya Rp37 ribu per kilogram, ini tadi di angka Rp32 ribu per kilogram. Bawang merah juga di Rp24 ribu per kilogram," bebernya.Ia mengatakan, kepastian harga sembako tetap stabil tergantung penuh pada pasokan. Jika pasokan melimpah maka harha dipastikan turun."Tapi ini kan tinggal dua minggu. Ini salah satu (langkah) bantuan pangan semi operasi pasar untuk bantu masyarakat," imbuhnya.Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membenarkan penurunan harga komoditas sembako menjelang lebaran 2023. Namun untuk menjamin kestabilan harga tersebut tergantung supply dan demand."Menarik ya karena jelang kebafan tapi harganya turun. Bisa dijamin nggak sampai lebaran, ya kalau mekanisme pasar semua tergantung supply and demand. Maka tugas kita menjaga itu," ungkapnya.