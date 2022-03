Bahan Pokok di Pasar Sentral Pangkajene Naik Drastis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pangkep: Menjelang bulan suci Ramadan , sejumlah barang pokok di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami lonjakan. Salah satunya adalah komoditas cabai yang kini harganya mencapai Rp60.000 per kilogram.Sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yang cukup drastis. Dari beberapa jenis bahan tersebut, cabai rawit mengalami kenaikan harga mencapai 2x lipat.Sebelumnya harga cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogram, namun sekarang naik hingga Rp60.000 per kilogramnya. Begitu pula pada cabai keriting dan cabai besar yang tadinya seharga Rp35.000 saat ini menjadi Rp50.000 per kilogram.Sementar aitu harga komoditi lainnya yang ikut naik adalah tomat dan bawang. Dimana bawang putih dan bawang merah sudah mencapai Rp40.000 per kilogram dan tomat mengalami kenaikan Rp5.000 menjadi Rp30.000 per kilogram.Menurut pengakuan sejumlah pedagang, kenaikan sejumlah bahan pokok ini terjadi setelah pasokan bahan dibatasi oleh pemasok dengan cara menaikkan harga. Biasanya, pedagang memesan setiap bahan mencapai 30 kg, namun kali ini yang datang hanya 15 kg saja. Selain pembatasan pasokan bahan, kenaikan harga ini juga terjadi karena langkanya bahan BBM jenis solar.“Kalau pas hari biasa itu harga masih murah, cabai Rp25.000 saja, tapi sekarang sedang naik sudah cukup lama, jadi pembeli juga ikut berkurang,” ujar pedagang di pasar tradisional Sentral Pangkajene Akbar dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia di Metro TV pada Selasa, 22 Maret 2022. (