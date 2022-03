Pembelian Minyak Goreng Kemasan di Purwokerto Tak Lagi Dibatasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Purwokerto: Harga minyak goreng kemasan di Purwokerto langsung melejit Rp24 ribu per liter setelah Pemerintah Pusat mencabut subsidi. Stok minyak goreng pun di sejumlah pasar modern melimpah usai subsidi dicabut."Minyak sudah tersedia cukup banyak. Tetapi harganya tidak Rp14 ribu, melainkan Rp23.500 per liternya," ungkap Isti, 25, salah seorang penjaga supermarket pada Kamis, 17 Maret 2022.Dia menambahkan tidak ada lagi aturan pembatasan pembelian minyak goreng kemasan. Pembeli tidak lagi dibatasi pembelian maksimal dua liter."Tidak ada lagi pembatasan. Semuanya sudah bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan pembeli," katanya.Sementara pemilik warung di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Sumarno, 61, mengatakan saat ini minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp24 ribu per liter."Sudah lancar ini, tetapi harganya sesuai pasaran, tidak Rp14 ribu per liter lagi. Saya menjualdengan harga Rp24 ribu per liter,"ujarnya.Sedangkan di pasar, harga minyak goreng curah kini mencapai Rp18 ribu per liter. "Kalau harga minyak goreng curah masih tetap sama seperti sebelumnya yakni Rp18 ribu per liter. Sekarang banyak yang membeli minyak goreng curah, karena yang kemasan naik harga," kata Fatmah, 62, pedagang di Pasar Legok, Pekuncen, Banyumas