Sadis! Bocah Bunuh Bocah di Sampang, Mayatnya Dibuang ke Saluran Air

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MEL)

Sampang: Mayat seorang bocah perempuan berinisial DF, 6, ditemukan dalam kondisi tak wajar pada Minggu, 10 Juli 2022, di Dusun Barat Desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur. Kuat dugaan korban dibunuh lantaran posisi badan tertelungkup dan kaki tangan terikat.Joko, 41, warga setempat mengatakan sebelum ditemukan meninggal, DF diajak temannya berinisial AS, 12, makan rujak. Namun korban tak kunjung pulang . Bahkan saat AS telah berada di rumah."AS pulang ke rumah sendiri, padahal dia yang ajak korban. AS juga pakai perhiasan yang dipakai DF sebelum hilang," ujarnya, Senin, 11 Juli 2022.Imroni, orang tua DF, membenarkan keterangan Joko. Saat ditanyakan, AS mengaku tak tahu di mana korban. Beberapa saat kemudian DF ditemukan tak bernyawa di saluran air.Baca juga: Dijanjikan Rp100 Juta, Penembak Juragan Rongsok Belum Dibayar "Saya lihat AS pakai perhiasan milik anak saya. Tapi saat ditanya (kata AS) anak saya sedang di jalan," ungkap Imroni. Kapolres Sampang AKBP Arman menyatakan hasil penyelidikan sementara, korban dibekap dan diikat tangan dan kakinya sebelum dibunuh."Hasil identifikasi, ada ikatan di tubuh korban. Baik pada tangan, kaki, dan leher," kata dia.Pada tubuh korban juga ditemukan bekas benda tumpul. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap siapa dan motif pelaku."Keterangan saksi dan barang bukti sudah kami kantongi," jelasnya.