Pemkot Kediri Libatkan 9 RS Dalam Vaksinasi Booster

Kediri: Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melibatkan 9 rumah sakit baik pemerintah maupun swasta dalam percepatan vaksinasi covid-19 untuk dosis penguat.Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Fauzan Adima, mengatakan tidak ada prioritas khusus untuk sasaran vaksinasi penguat. Semua warga mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan vaksinasi ini."Yang penting memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, yakni berusia 18 tahun ke atas dan minimal berjarak enam bulan dari vaksin kedua yang telah diterimanya," kata Fauzan di Kediri, Selasa, 25 Januari 2022.Baca: Kota Tangerang Kembali Berlakukan PJJ Jenjang Paud Hingga SMP Dia menjelaskan hingga saat ini pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi vaksinasi ketiga atau penguat tersebut. Ada 9 rumah sakit yang saat ini dijadwalkan untuk menjalankan vaksinasi penguat. Sebelumnya vaksinasi digelar di dua rumah sakit milik Pemkot Kediri, yakni di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci, Kota Kediri.Sebanyak 9 rumah sakit itu di antaranya di RSUD Gambiran (Selasa, Rabu, Kamis, kuota 300 dosis per hari), RSUD Kilisuci (Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.30-11.00 WIB, kuota 100 per hari), RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan (Rabu, Kamis, Jumat, kuota 165 per hari), RSU Daha Husada (Kamis dan Jumat, kuota 100 per hari).Selain itu, RS Baptis (Selasa sampai dengan Sabtu, kuota 200 per hari, RS DKT (Senin sampai dengan Jumat, kuota 200 per hari), RS Bhayangkara (Selasa dan Kamis, kuota 100 per hari), RSU Lirboyo (Senin, Rabu, Jumat, kuota 100 per hari), serta RSGM IIK Bhakti Wiyata (Selasa dan Kamis, kuota 100 per hari).Layanan tersebut mulai pekan ini di seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Informasi pendaftaran vaksinasi penguat bisa dilihat pada laman Instagram masing-masing rumah sakit yang memfasilitasi vaksinasi penguat tersebut."Hingga saat ini 5.721 dosis vaksin penguat disuntikkan kepada masyarakat dengan jenis vaksin Moderna dan AstraZeneca," jelasnya.