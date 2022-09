Harga Solar Melejit, Nelayan Menjerit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pacitan: Kondisi cuaca buruk ditambah naiknya harga BBM subsidi membuat nelayan dan pedagang ikan di berbagai daerah resah. Misalnya, nelayan di pesisir Laut Puger, Jember, Jawa Timur, mengeluhkan biaya operasional untuk melaut yang naik hingga 50 persen.Untuk jenis kapal kecil, nelayan biasanya hanya mengeluarkan biaya BBM Rp50.000. Kini mereka harus merogoh kocek sekitar Rp75.000 hingga Rp100.000. Kondisi cuaca juga membuat hasil tangkapan nelayan menurun.“Sekarang ini, cuaca enggak baik, mencari ikan tidak bisa luas, perlu banyak perhitungan. Nanti, ke sana ke sini kalau cuaca tidak baik, perhitungannya juga akan berdampak pada solar,” ujar Abdul Muit, salah satu nelayan, dilansir dari Newsline di Metro TV, Senin, 12 September 2022.Nelayan setidaknya membutuhkan 20 hingga 40 liter solar. Namun, harga solar yang kini menginjak Rp6.800 per liter membuat biaya operasional yang dikeluarkan nelayan membengkak hingga 30 persen.Biaya operasional nelayana juga dirasakan pedagang di pasar. Wiwin, pedagang ikan di Pasar Tradisional Kosambi, Bandung, Jawa Barat, menyebut harga ikan tangkap terus merangkak naik.“Sekarang agak mahal, mungkin salah satunya dari BBM yang naik ngaruh ke (harga) ikan laut. Pembeli juga sepi mungkin ikannya terlalu mahal,” ujar Wiwin.Salah satunya, harga ikan tenggiri yang naik dari Rp68.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Harga cumi-cumi yang semula Rp70.000 per kilogram menyentuh Rp90.000 per kilogram di tingkat nelayan. Untuk harga di pasar sendiri, pedagang mematokkan harga cumi-cumi dikisaran Rp105.000 per kilogram.Para pedagang berharap pemerintah dapat mengembalikan harga BBM ke sedia kala, sehingga hasil penjualan laut mereka dapat kembali normal.