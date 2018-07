Harga Telur di Pasar Anyar Tangerang Rp30 Ribu per Kg

Harga telur di Kota Tangerang menembus Rp30 ribu per kilogram (kg). Kenaikan itu telah terjadi selama sepekan terakhir, diduga salah satu penyebab kenaikan itu lantaran tingginya harga pakan ayam.Saliyah, pedagang telur ayam di Pasar Anyar mengatakan, kenaikan harga telur ayam hingga menembus Rp30 ribu per kg tidak pernah terjadi sebelumnya."Enggak pernah sampai segini harganya (Rp30 ribu per kg), baru saja seminggu yang lalu naiknya ini," ucap Saliyeh saat ditemui di Pasar Anyar, Selasa, 17 Juli 2018.Pedagang pun tidak mengetahui sebab kenaikan harga tersebut. Harganya yang seketika langsung naik, sehingga pedagang menaikkan harga jual telur ayam. Pembeli pun sedikit berkurang lantaran harga telur cenderung naik."Pembeli saat ini agak berkurang, mungkin karena harganya tinggi. Saya juga enggak tahu kenapa tiba-tiba naik harganya," katanya.Sementara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Tangerang Junijar menjelaskan kenaikan harga telur ayam disebabkan mahalnya pakan ayam."Di Pasar Anyar harganya sudah mencapai Rp30 ribu per kg. Tapi ada di beberapa daerah yang menjual telur Rp26 ribu per kg. Kenaikan ini tidak merata, lantaran harga beli pakan ayam yang berbeda tiap daerahnya," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Tangerang Junijar saat dihubungi Medcom.id.Junijar mengatakan meski harga telur tinggi, hingga saat ini persediaan telur di Kota Tangerang terbilang aman. "Persediaan telur aman. Selain itu, harga ayam potong juga mengalami kenaikan dari harga Rp28 ribu menjadi Rp35 ribu," pungkasnya.(ALB)