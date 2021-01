Pemkot Surabaya Siapkan Aplikasi Pencatatan Vaksinasi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Surabaya: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan aplikasi pencatatan vaksinasi covid-19 . Aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pekerjaan petugas di lapangan agar lebih simpel dan rapi dalam pendataan.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, mengatakan aplikasi ini dibuat untuk memudahkan petugas melaksanakan vaksinasi."Supaya rapi dalam pendataan bagi penerima vaksin, dengan harapan semua bisa tersisir dengan baik. Karena tidak bisa kita secara manual harus by sistem," kata Fikser, di Surabaya, Rabu, 6 Januari 2021.Baca: Wali Kota Bandung Yakinkan Masyarakat Soal Vaksin Covid-19 Fikser menjelaskan aplikasi yang tengah dirancang ini bakal dilengkapi data daftar penerima vaksin yang terkoneksi dengan database kependudukan (by name and by address). Selebihnya melalui aplikasi itu juga dapat diketahui kelompok mana saja yang menjadi prioritas awal penerima vaksin covid-19."Jangan sampai juga orang itu belum divaksin dibilang sudah vaksin, atau dia sudah divaksin tapi dibilang belum. Makanya kita siapkan aplikasi ini untuk mempermudah petugas," jelasnya.Dia menjelaskan Kota Surabaya dihuni sekitar 3,3 juta penduduk. Dengan jumlah sebesar itu sangat dibutuhkan sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan tenaga vaksinator."Jadi misal dia (penerima vaksin), untuk vaksinasi berikutnya dia sudah ada (jadwalnya). Nah seperti ini kan harus by sistem," ujarnya.(DEN)