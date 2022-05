Menkominfo Apresiasi Kehadiran Negara Anggota G20 di Sidang ke-2 DEWG

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memberikan apresiasi kepada delegasi Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang hadir pada sidang kedua di Yogyakarta."Sebagai tuan rumah, kami tentu menyampaikan apresiasi atas kehadiran para delegasi negara-negara anggota G20, knowledge partner nasional dan global yang telah mencurahkan komitmen dan upaya untuk hadir secara langsung," kata Johnny dalam konferensi pers sidang kedua DEWG G20 di Yogyakarta, dikutip dari siaran pers, Rabu, 18 Mei 2022.Johnny menjelaskan pertemuan kedua DEWG merupakan kelanjutan dari Pre-Meeting Workshop dan pertemuan pertama DEWG pada Maret 2022.Melalui kedua pertemuan tersebut, telah dilakukan diskusi dan pertukaran informasi antara negara anggota G20 terkait tiga isu prioritas DEWG yakni konektivitas dan pemulihan pasca covid-19, keterampilan dan literasi digital, serta data free flow with trust dan cross-border data flow.Johnny mengatakan, pertemuan kedua DEWG berjalan lancar dan terdapat pemahaman yang saling melengkapi dari seluruh delegasi beserta para knowledge partners, meskipun ada sejumlah intervensi perihal krisis geopolitik yang terjadi pada pertemuan ini."Hal tersebut sudah kami perkirakan sehingga pertemuan DEWG kedua tetap dapat berjalan dengan lancar,” katanya.Adapun substansi diskusi pada pertemuan hari ini akan mendasari agenda pembahasan pertemuan selanjutnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 20-21 Juli 2022.Dia kemudian mengajak seluruh delegasi dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepahaman yang konkret dan bermanfaat bagi ekonomi digital global.“Saya turut mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung pelaksanaan rangkaian acara DEWG dalam Presidensi G20 Indonesia, guna menghasilkan deliverables yang konkret dan bermakna bagi ekonomi digital global,” kata Johnny.“Mari kita bersama mengawal semangat Presidensi G20 Indonesia, dalam menyongsong pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Recover Together, Recover Stronger," ujarnya.Sebanyak 15 delegasi negara G20 hadir secara langsung di Yogyakarta, selain Indonesia, antara lain dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Prancis, Jerman, Inggris, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, dan Uni Eropa. Adapun delegasi lima negara hadir secara daring antara lain Kanada, Tiongkok, Meksiko, Afrika Selatan dan Rusia.Forum DEWG Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema Achieving Resilient Recovery: Working Together foto a More Inclusive, Empowering, and Sustainable Digital Transformation. Forum itu dihadiri oleh 16 negara anggota G20, 2 negara undangan yaitu Singapura dan Kamboja, serta perwakilan International Telecommunications Union (ITU) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).