Jasa Marga Usulkan One Way di Km 66 Tol Japek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Bekasi: Jasa Marga menyiapkan rekayasa lalu lintas one way di Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik Lebaran 2022. Hal itu dilakukan untuk mengatasi terjadinya kemacetan lalu lintas.General Manager Representative Office (RO) 1 JTTRD Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Muhammad Taufik Akbar, mengatakan pihaknya juga mempersiapkan rekayasa lalu lintas contra flow serta mendukung pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas melintas selama arus mudik Lebaran."Untuk kebijakan one way diusulkan apabila kepadatan volume lalin atau beban ruas di Km 66 di atas 11 ribu sampai 12 ribu kendaraan per jam," kata Taufik di Bekasi, Kamis, 14 April 2022.Baca: Demi Kenyamanan Mudik, Ditlantas Polda Sumut Cek Jalan Rusak di Payabungan Taufik menerangkan pihaknya tidak dapat serta merta memberlakukan one way di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Karena pemberlakuan one way di jalan tol dapat terlaksana dengan adanya diskresi pihak kepolisian."Meski demikian, kebijakan one way merupakan diskresi pihak kepolisian," jelasnya.Sebelumnya sebanyak 2,54 juta kendaraan diprediksi akan meninggalkan Jabotabek pada H-7 sampai H+7 Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah. Tepatnya, pada 25 April sampai 10 Mei 2022.Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, mengatakan jumlah volume kendaraan diprediksi meningkat 10,8 persen dari periode normal."Naik 10,8 persen dari jumlah kendaraan periode normal November 2021, dengan prediksi puncak arus mudik jatuh pada Jumat, 29 April 2022," kata Heru di Bekasi, Senin, 4 April 2022.