Kelangkaan Bibit Pemicu Kenaikan Harga Daging Ayam

Harga daging ayam di Sulawesi Utara naik sejak bulan Ramadan lalu. Harga ayam sudah mencapai Rp35 ribu-40 ribu per kilogram.Anton, salah satu pedagang menuturkan, harga daging normalnya berada di kisaran Rp25 ribu-Rp27 ribu per kilogram. Anton menyebut harga melonjak karena kelangkaan sudah terjadi di lokasi pengambilan ayam."Kata pemilik pabrik ayam, bibit ayam kurang sehingga harga naik. Kami saja mengambil ayam di pabrik seharga Rp27 ribu. Itu pun ayam yang masih hidup," kata dia di Pasar Bersehati Manado, Rabu, 25 Juli 2018.Harga ayam disebutnya sempat turun. Namun, tak pernah kembali ke harga sebelum kenaikan pada Ramadan."Paling turun hanya sampai Rp31 ribu per kilogram untuk harga jual. Setelah itu naik lagi sampai di harga sekarang," ungkapnya.Meski demikian, Anton mengaku pembeli cenderung tak terpengaruh kenaikan harga."Saya biasa stok 350 ekor per hari. Itu kadang habis kadang tidak. Pembeli juga tak pernah mengeluh dengan kenaikan tersebut," tutupnya.(SUR)