Sheila On 7 Bakal Manggung di Solo Juni, Yuk Catat Tanggalnya!

(WHS)

Solo: Grup band legendaris asal Yogyakarta Sheila On 7 bakal manggung di Kota Solo, Juni 2023 mendatang. Band beranggotakan Adam, Duta dan Eross tersebut bakal manggung di acara Pensi SMA Pradita Dirgantara Solo."Kita akan menggelar kegiatan Pensi (pentas seni) tepatnya 17 Juni mendatang. Kita nanti mengundang grup Sheila On 7 untuk manggung di Solo," ujar pendiri SMA Pradita Dirgantara sekaligus istri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Nanny Hadi Tjahjanto di Solo, Kamis, 23 Februari 2023.Menurutnya, konser Sheila On 7 nantinya merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian agenda pensi sekolah tersebut. Kegiatan pensi akan didahului dengan olimpiade sains selama sepekan.Selain sains, olimpiade juga akan melombakan di bidang matematika, olahraga dan seni."Kita khusus datang ke sini menemui Mas Wali (Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka) untuk izin dan Alhamdulillah Mas Wali mendukung. Selain Sheila On 7 nanti kita juga akan menggelar pertunjukan wayang kulit, serta wayang orang," imbuhnya.Di sisi lain, Gibran mendukung kegiatan pensi SMA Pradita Dirgantara yang akan diadakan di Solo tersebut, termasuk konser Sheila On 7. Namun demikian, sampai saat ini lokasi lomser Sheila On 7 masih nelum dipastikan."(Lokasi konser Sheila On 7) Belum tahu dimana, nanti sambil jalan ya. Sudah ditentukan Bu Panglima (Nanny)," bebernya.